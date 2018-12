Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Statelor Unite, George Bush Sr., a murit la vârsta de 94 de ani. Informația a fost confirmata de familie, potrivit Washington Post. Potrivit People, el a murit la ora 10.10, a precizat purtatorul sau de cuvânt Jim McGrath. Bush a fost unul…

- The Guardian scrie ca Biroul sau a anuntat: „George Herbert Walker Bush, aviator al celui de-al Doilea Razboi Mondial, pionier al industriei petrolului din Texas si al 41-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, a murit pe 30 noiembrie 2018. El avea 94 de ani si a supravietuit celor cinci copii…

- Momentul in care un hot patrunde in dormitorul unui copil de doi ani in timp ce familia era plecata a fost surprins de camerele de supraveghere si urmarit cu groaza live, pe telefon, de tatal care se afla intr-un pub din Londra.

- Ron Helus, sergentul ucis in atacul armat din barul Borderline din California, vorbea la telefon cu soția lui atunci cand a fost anunțat de incidentul care a avut loc in local.”Trebuie sa raspund la un telefon. Te iubesc. Te sun mai tarziu”, i-a spus Helus soției lui.

- Legendarul fotbalist Ilie Balaci a murit ieri, in urma a ceea ce pare a fi fost un infarct miocardic, conform medicilor legiști. In urma cu puțin timp inainte de a-și da ultima suflare, „Minunea Blonda” a dat un telefon tulburator.

- Ilie Balaci a decedat duminica, 21 octombrie, la Craiova, el fiind in casa mamei sale. "Minunea Blonda" dorea sa asiste la meciul dintre U Craiova si FCSB, dar de dimineata i s-a facut rau, iar medicii nu l-au mai putut resuscita.

- La data de 11 octombrie, in jurul orei 16:40, poliția a fost sesizata de catre o femeie, in varsta de 72 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras borseta de pe o banca din Piața Unirii. In borseta, femeia avea peste 900 de lei, un telefon mobil și acte. La fața…

- Copiii din ziua de astazi au hobby-uri periculoase. Varsta hotilor și a talharilor din judetul Teleorman este intr-o continua scadere. Tineri, copii sau chiar prescolari au decis sa renunte la bucuria varstei pentru a comite ilegalitati. Un caz petrecut in județul nostru este cu adevarat tulburator.…