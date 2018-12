Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva ore inainte sa inceteze din viata, la varsta de 94 de ani, George Bush Sr. a fost intrebat daca isi doreste sa mearga la spital, insa fostul presedinte american a refuzat. Potrivit unei surse apropiate familiei, el ar fi spus ca e pregatit sa se duca la Barbara, sotia in varsta de 73 de ani…

- George H.W. Bush, fost președinte republican al SUA a murit la varsta de 94 de ani. Anunțul a fost postat pe Twitter de purtatorul sau de cuvant, Jim McGrath, cu scurt timp in urma. Bush senior suferea de Parkinson, la care s-au asociat alte suferințe presupuse ale varstei. Barbara Bush, soția sa,…

- George H. W. Bush a murit la Houston, a anunțat un purtator de cuvant. In cursul acestui an el fusese spitalizat de mai multe ori. Una dintre internari, in aprilie, s-a intamplat a doua zi dupa funeraliile soției sale, Barbara Bush, care a decedat la varsta de 92 de ani. Bush si sotia lui au fost…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi ca afirmatiile premierului Viorica Dancila cu privire la rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sunt foarte grave, pentru ca arata ca Guvernul, sprijinit de coalitia PSD-ALDE, incalca principiile si valorile europene, potrivit Agerpres.…

- Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat in trafic un barbat in varsta de 47 de ani, din Galati, care conducea un autoturism desi era intr-o stare avansata de ebrietate.

- Eroii care se pregatesc sa mearga la primul EURO pentru tineret dupp 20 de ani au sarbatorit asa cum se cuvinte victoria superba cu Tara Galilor, 2-0 la Cluj, iar Florinel Coman a fost glumetul grupului.

- Situația școlii din Micești incinge spiritele la nivel local. Dupa atacul deputatului de Alba, Florin Roman, la adresa PSD și a șefei Inspectoratului Școlar Județean Alba, Marcela Daramuș, este randul organizației județene a social-democraților sa riposteze. Și o fac pe un ton foarte dur. Totuși, ne…