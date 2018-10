Ultimele cumparaturi pentru a umple camara inaintea iernii – targul Roadelor Toamnei la Muzeul Satului Banatean Locuitorii Timișoarei au venit sa-și faca cumparaturile de toamna la Muzeul Satului Banațean. Targul Roadele Toamnei este deschis sambata, 13 octombrie și duminica, 14 octombrie, la muzeul de la Padurea Verde, de la ora 10 la 20. Printre produsele pe care le veți putea gasi la targ se afla: pere cu 4,5 lei kilogramul, prune cu 2,5 lei kilogramul, mere cu 2,5 lei sau 3 lei kilogramul, țelina cu trei lei bucata, dovleac pentru placinta cu 1 leu kilogramul, castraveți cu 3 lei kilogramul, pastrama de oaie cu 45 de lei kilogramul, salam de vita cu cu 10 lei suta de grame, lavanda… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

