- Ancheta privind moartea liderului formatiei The Prodigy, Keith Flint, s-a finalizat la mai bine de o luna de zile, de la nefericita descoperire. Pe 4 mai, Keith Flint era gasit fara suflare, in casa sa din North End, comitatul Essex (Marea Britanie), la doar 49 de ani.

- Moartea vocalistului trupei The Prodigy, Keith Flint, a survenit in urma spanzurarii, se indica in raportul intocmit dupa autopsie, prezentat la o audiere in cadrul anchetei privind moartea artistului si citat de BBC. Muzicianul, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort la casa sa…

- „Am fost solicitati sa intervenim luni in ajutorul unui barbat la o adresa din Brook Hill, North End, in jurul orei 08:10. Am intervenit si, din nefericire, s-a confirmat decesul barbatului in varsta de 49 de ani. Rudele sale au fost informate. Decesul nu este considerat suspect si a fost pregatit un…

- Liam Howlett, component al trupei The Prodigy, a confirmat luni ca vocalistul Keith Flint, colegul sau de trupa, s-a sinucis, relateaza EFE. Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, ca Flint "si-a pus capat vietii" dupa ce politia din Essex a informat in cursul diminetii…

- Celebrul cantaret a fost descoperit mort luni dimineata, de echipa de medici si de politistii chemati la locuinta sa din Dunmow, Essex. „Cu mare soc si tristete confirmam decesul fratelui si bunului nostru prieten Keith Flint”, se arata in comunicatul emis luni de membrii trupei. „Un adevarat pionier,…

- Politia se afla inca la locuinta din Essex a lui Keith Flint, dar surse apropiate anchetei au precizat ca nu exista suspiciuni ca acesta ar fi fost omorat. Un apel la serviciile de urgenta a fost inregistrat la ora locala 08.10 (ora 10.10, ora Romaniei), semnalandu-se ca o persoana se afla inconttienta…