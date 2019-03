Ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu, înainte să moară în azilul din Snagov "Ma bucur ca am avut parte de o asa viata si ca am putut sa am o astfel de viata. As dori la toata lumea sa aiba viata pe care am avut-o eu", spunea Zina Dumitrescu in urma cu ceva timp. A trait cu patos si s-a dedicat pasiunii pentru moda. A iubit oamenii si viata si a facut tot posibilul sa arate lumii ca nimic nu o poate dobori. Si in ultimele clipe, Zina Dumitrescu ar fi spus ca viata este frumoasa. "O intrebam mereu daca are vreo problema, daca o pot ajuta cu ceva, si dansa spunea intotdeauna ca nu are nicio problema, ca se simte foarte bine, dar eu stiam ca nu e adevarat",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

