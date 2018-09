Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele clipe ale avionului MH370. A cazut in ocean intr-o "spirala a mortii" Potrivit autorilor documentarului aeronava care zbura de la Beijing la Kuala Lumpur a picat intr-o "spirala a mortii" la prabusirea in Oceanul Indian... Seria de documentare Drain The Oceans inainteaza teoria ca aparatul…

- Ultimele clipe ale avionului pierdut MH370 au fost recreate pentru un documentar TV care va fi difuzat de National Geographic. Avionul este reprezentat intr-o spirala a morții, in timp ce se prabușește in ocean.

- Administratia Vladimir Putin inca nu a stabilit ce urmari va avea incidentul aerian din Siria soldat cu 15 morti, pentru care a atribuit vina Israelului, anunta Kremlinul, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Incidentul este cel de-al doilea de acest fel in ultimele trei zile. Aeroportul din Schenzen aflat la aproximativ 40 de kilometri la Nord de Macao a inchis una dintre piste pentru o perioada de 3 ore pentru a pregati aterizarea averonavei afectate de pierderea rotilor. Nu sunt deocamdata…

- In aceste imagini se vede epava avionului american C-53 Skytrooper Dakota prabusit in 1946, in gheterul Gauli, din Alpii elvetieni, in 19 Noiembrie, dupa aproximativ un an de la incheierea razboiului. Avionul venind din Austria si indreptandu-se spre Italia, s-a lovit de ghetar din…

- Un actor din Romania a devenit primul care a primit un rol intr-un film de la Bollywood, un al doilea rol important, pe care l-a primit dupa cel din serialul difuzat la National Geographic, „Geniul: Picasso”.

- Reamintim ca este vorba despre un avion militar IAR 99 Șoim cu dubla comanda de la Baza 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” Bacau. In aeronava se aflau comandorul Marcel Bresug, sef de stat major la Baza 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” si capitan-comandorul…

- Biroul francez de anchete si analize (BEA) a reafirmat vineri ca privilegiaza ipoteza unui incendiu in cabina de pilotaj a avionului companiei EgyptAir care s-a prabusit in estul Mediteranei in mai 2016, provocand moartea celor 66 de persoane aflate la bord, relateaza AFP.