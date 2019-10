Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii i-a numarat lui Barna prezențele in Parlament și a descoperit ca prezidențiabilul USR, care se lauda ca va fi un președinte “full-time” a absentat la aproape jumatate din voturile din Parlament. El a lipsit la 2.349 de voturi, din cele 5.230 de voturi programate in aceasta perioada, scrie…

- Deputatul ALDE Mihai Nita a trecut la PRO Romania, a anuntat, joi, Daniel Constantin, prim-vicepresedinte al formatiunii. "Deputatul Mihai Nita a decis azi sa se alature proiectului politic PRO Romania -...

- Scandal imens in Pralament pe tema moțiunii de cenzura. Opoziția a fost anunțata ca moțiunea de cenzura va fi citita miercuri, iar dezbaterea și votul vor avea loc sambata, incepand cu ora 11.00. Acest ultim aspect a declanșat un adevarat scandal. Liberalii au parasit imediat sala de ședințe și i-au…

- Oana Zamfir a dezvaluit, marți, la „Obiectiv”, de la Antena 3, cateva dintre jocurile de culise purtate intre grupurile parlamentare, inainte de depunerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului...

- Liberalii și-au securizat inca un vot pentru demiterea Guvernului. Senatorul independent Vergil Chițac a anunțat miercuri, in plen, ca incepand de azi va activa in grupul PNL, afiliat, fara sa se inscrie in partid. Chițac a fost ales in 2016 pe listele PNL, ulterior a demisionat din partid din cauza…

- Liberalii se reunesc în ședința, pentru a pune la punct ultimele detalii legate de moțiunea de cenzura. Potrivit unor surse, liberalii se bazeaza pe 232-238 de semnaturi, în funcție de sprijinul pe care ALDE îl acorda.

- Liberalii continua întâlnirile pentru depunerea moțiunii de cenzura. Șeful PNL - Ludovic Orban a avut în aceasta dimineața o întâlnire cu președintele ALDE - Calin Popescu Tariceanu

- Gheorghe Dinca a luat decizia de a-și schimba avocatul primit din oficiu cu unul care lucreaza in schimbul unui onorariu. Noul avocat este Claudiu Laconschi și potrivit descrierii de pe site-ul firmei de avoatura ofera inclusiv servicii de aparare in cauzele de drept penal.Citește și: Liberalii…