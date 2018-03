Ultimele bilete la workshop-urile ecomTEAM! Castiga o invitatie VIP Workshop-urile de Problem Solving si Marketing for eCommerce sunt aproape sold-out, la doua saptamani inaintea ecomTEAM, unul dintre cele mai (re)cunoscute evenimente de comert online din Romania. Cu peste 20 de speakeri de la cele mai importante business-uri din online si adiacente si sute de participanti asteptati, ecomTEAM 2018 se anunta a fi evenimentul de la care nu ai voie sa lipsesti. COMPLETEAZA formularul de mai jos si castiga o invitatie VIP, cazare inclusa, la eveniment! Pe langa workshop-urile de mai sus, ecomTEAM aduce experti pe zona Universului Google (Aneta Plesa, Agency… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

- DAI-TECH, producatorul brandului de IT&C, nJoy este pentru al doilea an consecutiv in topul publicatiei Inc. 5000 Europe destinat companiilor private care au parte de o dezvoltare accelerata pe teritoriul Europei. Compania de componente si accesorii pentru calculatoare a avut o crestere…

- Finlanda a preluat 3,3% din acțiunile Nokia cu 844 de milioane de euro, scopul fiind de a avea un cuvant mai greu de spus asupra companiei, care este cea mai mare din țara și cel mai mare exportator al statului scandinav, scrie Reuters . Achiziția s-a facut prin intermediul Solidium, brațul sau de investiții.…

- ♦ BRD este la un maxim din 2011. Bancile sunt printre cele mai cautate actiuni de catre investitori in primele luni din 2018, chiar daca pietele de capital s-au impiedicat in luna februarie din marsul in care se angajasera de peste un an. Astfel randamentele oferite de plasamentele…

- Victor Hanescu iși amintește cat de mult s-au complicat lucrurile atunci cand a hotarat sa treaca la urmatorul nivel:. "Cand am inceput sa urc spre performanța, mi-a fost din ce in ce mai dificil. In principal din cauza lipsei de echipament, nu se gaseau rachete, nu existau prea multe sali…

- Duminica, 11 martie, Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flamanda gazduieste turneul Final Four al Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la baschet, editia 2017/2018.Prima semifinala va avea loc la ora 9.00, atunci cand Liceul Teoretic „Traian” va infrunta Colegiul National „Mircea cel Batran”,…

- Microsoft a anunțat un nou controller pentru Xbox One: Xbox One Combat Tech Special Edition. Controller-ul are o tema militara, are culoare gri inchis și vine cu Bluetooth incorporat și o aplicație companion prin care se pot personifica acțiunile butoanelor dupa bunul plac. Xbox One Combat Tech Special…

- Tremend intra pentru cel de-al doilea an consecutiv in topul Inc. 5000 Europa. Revista americana reuneste in acest top cele mai dinamice companii din regiune, pe criteriul cresterii cifrei de afaceri pe o perioada de 3 ani. De-a lungul timpului, printre companiile nominalizate in Inc. 5000 s-au numarat…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

- Microsoft a anunțat primul joc dintre cele care vor sosi via Xbox Game Pass in luna martie. Este vorba de Rise of the Tomb Raider care li se va latura lui Sea of Thieves care va sosi și el via Xbox Game Pass din 20 martie, iar din 1 martie vor fi disponibile și Sonic CD, Resident Evil Revelations…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Danezii sunt pe cale sa cheltuieasca cei mai mulți bani din ultimii 12 ani, dupa mai mult de cinci ani de dobanzi negative. Țara care domina clasamentul ONU al celor mai fericite popoare de la inființarea acestuia, in 2012, este din ce mai optimista, potrivit unui barometru al increderii consumatorilor,…

- O profesoara din Romania a ajuns sa fie exemplu nu doar pentru colegii din tara, ci si pentru cei din strainatate. Cu ajutorul aplicatiilor Microsoft reuseste sa sustina ore interactive astfel incat sa-i determine pe elevi sa citeasca pentru ora de limba romana.

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 432 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, cele mai multe, și anume 100, sunt destinate croitorilor confecționeri…

- Sectorul de constructii va creste in acest an cu 3,5%, urmand ca ritmul sa scada la 0,2% in 2019, pentru a urca la 1,9% in 2020, in conditiile in care anul trecut acest segment a consemnat un declin de 5,4%, potrivit prognozei actualizate a Bancii Transilvania. Statistica publicata astazi…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face anuntul serii. Dupa dosarul Microsoft, un alt mega dosar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) va fi clasat. Senatorul PMP lanseaza un atac grav la adresa Laurei Codruta Kovesi si spune ca dosarul EADS va fi prescris. Totui, senatorul crede ca dosarul Microsoft…

- Daca lucrurile vor decurge normal, Halep va face din nou rocada cu Wozniacki în vârful ierahiei mondiale. Recuperarea coroanei de lider mondial ar trebui sa fie doar o chestiune de timp pentru Simona, dupa ce jucatoarea din Danemarca a facut o alegere riscanta.

- Marea problema a mediului politic romanesc cand vine vorba despre practicile necinstite ale companiilor occidentale este lipsa sa de credibilitate. Pe un fond corupt, totul devine indistinct si neverosimil.

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- DNA explica, intr-un raspuns la o solicitare a MEDIAFAX, ca faptele din dosarul Microsoft au fost investigate in perioada in care erau prescrise din cauza unei interpretari diferite a legii, procurorul de la acel moment considerand ca termenul se calcula incepand cu 2009.

- La discuții au participat reprezentanți ai CEC Bank, BCR, Bancii Transilvania, Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM și Fondului Roman de Contragarantare. "Start-Up Nation a nascut o extraordinara așteptare in mediul de afaceri, iar noi trebuie sa livram un program de succes…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Sapte fosti ministri acuzati de tunul din afacerea Microsoft scapa pentru totdeauna de ancheta. Noul procuror care a preluat dosarul a descoperit ca suspectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au...

- Lucratorii polonezi construiesc noua linie de metrou din Copenhaga, in timp ce fermierii danezi nu ar putea produce suficient bacon, un produs faimos al tarii, fara ajutorul romanilor. Dar, odata cu cresterea nivelului de trai in Europa de Est, multi dintre locuitorii de acolo se gandesc sa se intoarca…

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Ecaterina Andronescu, fostul ministru al Educației și vicepreședinte al PSD, a vorbit joi, la Antena 3, despre dosarul in care a fost cercetata de DNA (dosarul Microsoft). Vizibil emoționata, cu lacrimi in ochi și vocea tremuranda, Andronescu s-a referit la perioada in care a fost urmarita penal.Vezi…

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2 pe sportiva ceha Karolina Pliskova. Performanța romancei l-a uimit și Darren Cahil, antrenorul Simonei. Momentul a fost amintit și pe pagina de Twitter a Australian Open.

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa principala I (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a salutat achiziționarea de catre Banca Transilvania a pachetului de 39,2% de acțiuni la Victoriabank, banca-cheie a Moldovei. Potrivit unui comunicat al BERD, citat de NOI.md, pentru prima data din 2007, un investitor bancar strain a intrat…

- Programele de inteligenta artificiala create de Alibaba si Microsoft au obtinut rezultate mai bune decat oamenii la testele de citire si intelegere a unor texte. Experimentele au avut loc la Universitatea Standford si au reprezentat succese rasunatoare pentru dezvoltatorii de inteligenta artificiala.…

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Imagini spectaculoase cu tancurile americane staționate in Romania, la baza de la Mihai Kogalniceanu. Puternicele vehicule blindate sunt urcate in trenuri pentru a fi transportate in Germania, acolo unde are loc, incepand de saptamana viitoare, un amplu exercițiu militar. Peste 4000 de militari, printre…

- Averea lui Bezos, in varsta de 53 de ani, s-a marit cu 1 miliard de lire sterline luni, cand acțiunile Amazon au crescut cu 1,4%. Creșterea prețului acțiunilor companiei Amazon a facut ca omul de afaceri, care s-a nascut in New Mexico, sa fie, oficial, cel mai bogat om din lume, incepand de…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Fotbalistul Adrian Petre, implicat intr-un proiect umanitar. Ajuta Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Arad. In prezdent, Adrian Petre evolueaza in Danemarca, la Esbjerg, unde a ajuns de la UTA. Adrian Petre are doar 19 ani, fiind cotat la 300.000 de site-ul de profil transfermarkt.com . Iata…

- Toate smartphone-urile din lume sunt afectate de o vulnerabilitate care permite hackerilor sa fure parole, potrivit cercetatorilor de la Google și o serie de universitați, citați de Reuters . Problema Intel Reamintim, ieri s-a aflat ca toate procesoarele Intel produse in ultimii zece ani sunt afectate…

- ♦ Consolidarea sistemului bancar autohton va continua in acest an in conditiile in care mai exista banci care isi cauta cumparator, iar cateva tranzactii parafate in 2017 urmeaza sa se finalizeze in acest an. Totodata, procesul de restructurare, prin reducerea numarului de angajati si de unitati,…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- O statistica a cotidianului spaniol El Periodico releva faptul ca argentinianul nici macar nu s-a omorat cu firea pe Bernabeu. Astfel, in 83,1% din timp el s-a plimbat pe teren, intocmai ca in parc.

- Double-bodied aircraft to become launch platform for rockets boosting satellites into orbit Stratolaunch's rocket-launching mothership was driven down the runway for the first time this past weekend. The double-bodied jet — which has the largest wingspan of any aircraft in the world — has been undergoing…

- De la 1 ianuarie 2018 creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming fara taxe suplimentare, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Potrivit ANCOM, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de…

- ♦ La finele lunii iunie indicele BET avea plus 20%, pentru ca de atunci indicele sa scada treptat, iar in prezent sa afiseze un avans de 9,6% de la inceputul anului ♦ Dar 2018 ar putea fi mai bun ca 2017 din perspectiva randamentelor dividendelor, care, potrivit unei case de brokeraj, nu doar…

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucrătorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe lună,…

- Pe parcursul anului 2017, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Trafic si Furturi de Autovehicule au reusit identificarea si recuperarea unui numar de 20 autovehicule sustrase din tari europene si inmatriculate in Romania prin mijloace frauduloase. Este vorba despre…