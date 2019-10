Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turisti au urcat pentru ultima data vineri pe muntele Uluru, o celebra formatiune stancoasa din centrul desertului australian, cu o zi inainte ca ascensiunile din acest sit celebru sa fie complet interzise, potrivit BBC .Monolitul uriaș, cunoscut mai de mult de vizitatori sub numele de Ayers…

- Mulțimi de oameni așteapta sa urce pentru ultima data pe muntele Uluru (Australia), înainte ca traseul sa fie interzis definitiv, scrie BBC. Masivul stâncos, cunoscut și sub numele de Ayers Rock, va fi închis permanent, începând cu ziua de sâmbata. Uluru este…

- În perioada 1.08 – 31.08.2019 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4909 camere cu 10190 locuri. În perioada 1.01 – 31.08.2019 au fost cazati 446272 turisti, din care 90327 turisti straini (reprezentând 20,2% din totalul…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat joi ca lanseaza programul „Litoralul pentru toti” prin care turistii beneficiaza de cazare la mare platind intre 50 si 140 de lei pe zi, incepand cu 1 septembrie pana in 30 septembrie. „Acest program social este…

- Incepe programul ”Litoralul pentru toți”. Ce prețuri vor fi de la 1 septembrie la malul marii. Turiștii se vor bucura de prețuri semnificativ mai mici, incepand de la 50 la 140 de lei pe zi. Biletele se pot cumpara si cu vouchere de vacanta, in program inscriindu-se 49 de hoteluri care pun la dispoziție…

- La data de 14 august a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta, au desfasurat activitati informativ preventive a infractiunilor contra patrimoniului printre turistii care au ales sa si petreaca vacanta…

- Mai exact, in structurile de primire turistica din Regiunea Centru au fost inregistrati, in luna mai, 260.615 de turisti, ceea ce reprezinta 23,6% din numarul la nivel national, fiind in crestere cu 17,7% fata de aprilie. In luna mai 2019, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, in…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a declarat recent ca turiștii romani sunt principalii vinovați de raspandirea virusului pestei porcine. In replica, Ministerul Afacerilor Externe catalogheaza afirmațiile premierului Bulgariei ca fiind „nefericite”. Totodata, MAE iși manifesta surprinderea și dezamagirea…