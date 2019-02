Stiri pe aceeasi tema

- Franța îl va recunoaște pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar daca Nicolas Maduro nu anunța pâna duminica seara organizarea unor alegeri prezidențiale, a declarat ministrul francez pentru afaceri europene, transmite Reuters.”Daca, pâna…

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa infiinteze un grup de contact international, cu scopul de a ajuta la organizatrea unor noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, relateaza AFP preluata de news.ro.Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido…

- Administrația de la Paris a transmis miercuri ca președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ignora apelurile facute de mai multe țari pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, problema ce va fi discutata joi de catre miniștrii de Externe ai Uniunii Europene, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Miniștrii…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…