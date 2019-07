Ultimatum de şapte zile la Roma pentru reglementarea crizei gunoaielor Mormane de gunoaie s-au adunat din nou pe strazile Romei si, in pofida unui decret care cere debarasarea deseurilor in interval de o saptamana, nu se intrevede o solutionare rapida a situatiei, relateaza duminica dpa. Capitala Italiei se confrunta cu o criza endemica de centre de procesare a deseurilor si situatia s-a agravat in ultimele luni, dupa ce o astfel de facilitate a fost distrusa intr-un incendiu, in decembrie. Vineri, regiunea Lazio, care cuprinde si Roma, a emis un ordin care impune agentiei municipale responsabile cu colectarea reziduurilor AMA sa stranga tot gunoiul necolectat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

