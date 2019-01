Ministerul Apararii a trimis miercuri o plangere prealabila lui Klaus Iohannis in scandalul Armatei, urmand ca Guvernul sa atace in contencios administrativ decretul președintelui privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca, au declarat surse politice pentru știripesurse.ro.

Klaus Iohannis are la dispoziție 30 de zile sa anuleze decretul, in caz contrar Guvernul il va ataca in contencios.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca ca sef al Statului Major al Apararii, dupa ce…