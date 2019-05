Stiri pe aceeasi tema

- Salariatii fabricii de vagoane de marfa Astra Rail Arad au oprit lucrul, luni, pentru a treia zi, iar peste 300 dintre ei s-au postat in fata sediului administrativ, asteptand informatii noi de la negocierile care au inceput intre sindicalisti si patronat. Angajatii s-au adunat in principala hala de…

- Compania Electrolux impiedica incetarea conflictului colectiv de munca si finalizarea Contractului colectiv de munca si conditioneaza oferta sa financiara de o noua forma a contractului colectiv, sustin reprezentantii CNS Cartel Alfa intr-un comunicat remis AGERPRES. "In ultima perioada, compania a…

- Conducerea fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare a actionat in instanta sindicatul Samus, care are peste 400 de muncitori aflati in cea de-a saptea saptamana de greva, pe motiv ca protestatarii au depasit teritoriul destinat grevei, a declarat, miercuri dimineata, vicepresedintele…

- Conducerea fabricii Electrolux din Satu Mare a prezentat, marti, o noua oferta salariala angajatilor aflati in greva de sapte saptamani, aceasta vizand o crestere salariala de aproximativ 12,7% si un bonus anual de prezenta in valoare de 200 de lei, reiese dintr-un comunicat de presa al echipei de management…

- AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 19 martie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 439 de posturi Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea…

- Oferta de astazi contine un numar de 599 de joburi si este valabila in perioada 13 – 20 februarie 2019. „Oferta cuprinde 53 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 546 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei.…