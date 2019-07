Subliniind ca prefera sa paraseasca UE cu un acord, liderul conservator, care a preluat functia miercuri dupa demisia fostei sefe a guvernului Theresa May, a anuntat ca i-a cerut joi lui Michael Gove, cancelar al ducatului Lancaster, o functie fara portofoliu special dar prestigioasa in cadrul guvernului, sa faca din pregatirile pentru un 'No Deal' o 'prioritate absoluta'.

'Acordul de retragere a fost respins de trei ori (...). Conditiile sale sunt inacceptabile pentru acest parlament si pentru aceasta tara', a asigurat Johnson, cerand 'abolirea retelei de siguranta' irlandeze. Aceasta…