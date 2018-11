Ultimatum adresat credincioşilor din Ianculeşti Credinciosii care au participat joi la slujba oficiata la biserica ortodoxa din Ianculesti cu ocazia sarbatorii Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil au avut parte de o surpriza de proportii. Recent instalatul preot le-a comunicat satenilor ca el nu slujeste pe gratis in biserica si daca nu se i va acorda arenda cuvenita din pamanturile parohiei …,,sa va cautati alt preot care slujeste pe gratis,, au declarat pentru Buletin de Carei cativa credinciosi. De grija banilor, Parintele Onet a uitat si de rugaciunea pentru elevi care se citeste la fiecare slujba, de parca nu ar fi stiut ca vine la… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

