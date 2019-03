Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii Republicii Moldova mai au o saptamana la dispoziție sa-și procure prima de asigurare obligatorie de asistența medicala (AOAM) in suma fixa cu reduceri. Compania Naționala de Asigurari in Medicina transmite ca o pot face pana la data de 1 aprilie inclusiv.

- Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) a solicitat instantei insolventa propriului broker de asigurari - Posta Romana Broker de Asigurare (PRBA), decizia fiind luata in urma analizarii optiunilor legale...

- Directorul general al Companiei Nationale de Asigurari in Medicina, Tamara Andrusca, i-a inmanat joi, 21 februarie, adeverinta de asigurat pe termen nelimitat barbatului care i-a donat o parte din ficatul sau Sabrinei, beneficiara primului transplant hepatic efectuat unui copil,

- Allianz Țiriac, a doua cea mai mare companie de asigurari din Romania, unde este acționar Ion Țiriac, cel mai bogat roman potrivit top 300 Capital, mai face o schimbare majora. Șeful vanzarilor iese din board și este al treilea om de baza care face un pas in spate din cauza incompatibilitații cu CEO-ul…

- Camera de Comert si Industrie Maramures a editat la inceputul acestui an revista “Repere economice maramuresene 2018” – o analiza detaliata a celor mai importante date ale economiei locale. Principalele surse de informatii ce stau la baza lucrarii au fost date provenite de la Ministerul Finantelor Publice,…

- Conducerea Spitalului Municipal Blaj a hotarat restricționarea accesului populației in instituția medicala, in urma declararii epidemiei de gripa in Romania. Astfel, a fost interzis accesul in secțiile ATI și in compartimentul Boli Infecțioase. Pentru celelalte secții a fost restricționat programul…

- Inceputul fiecarui an aduce modificari in ceea ce priveste cuantumul contributiilor platite de persoanele fizice autorizate (PFA) la pensii si sanatate, CAS (contributia de asigurari sociale), respectiv CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate). In primul rand trebuie stiut ca impozitul…

- [caption id="attachment_27350" align="alignleft" width="300"] Imagine: www.democracy.md[/caption] Costul primei de asigurare obligatorie de asistenta medicala a ramas și in anul 2019 același – de 4056 de lei. Apropo, pretul politei medicale ramane neschimbat deja al saselea an consecutiv. Persoanele…