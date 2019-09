Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a validat înregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor la alegerile prezidențiale, noteaza Mediafax.Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat ca cei patru politicieni îndeplinesc toate condițiile…

- Duminica, Biroul Electoral Central a respins candidatura la alegerile prezidentiale a lui Miron Cozma.Miron Cozma a avut probleme cu semnaturile, mai precis din cele 300.000 de semnaturi pe care le a adus, BEC a eliminat numeroasele copii xerox din dosar. Astfel, din necesarul minim de 200.000, Cozma…

- Cumpanasu, Bruynseels, Ivan si alti independenti isi depun candidaturile Alexandru Cumpanasu, Ramona Bruynseels, Catalin Ivan si alti independenti isi depun, duminica, la Biroul Electoral Central, candidaturile pentru alegerile prezidentiale. Alternativa pentru Demnitate Nationala va depune duminica,…

- Duminica este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi la Biroul Electoral Central. Pe ultima suta de metri sunt așteptați, în total, 15 pretendenți la fotoliul de la Cotroceni, a informat Realitatea TV.

- Klaus Iohannis si Dan Barna isi depun vineri candidaturile pentru alegerile prezidentiale la Biroul Electoral Central., scrie Antena 3. Liderul USR Barna a anunțat, inca de saptamana trecuta, ca a reușit...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca duminica, 1 septembrie, a fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidentiale din acest an.Potrivit procesului-verbal incheiat cu ocazia constituirii, au fost investiti ca membri ai BEC judecatorii Adina-Georgeta…

- In data de 10 noiembrie 2019 au loc alegeri prezidențiale in Romania. Majoritatea partidelor și-au lansat deja candidații in cursa pentru Cotroceni. La start s-au aliniat și cațiva candidați independenți. Pana la data de 25 august, lista candidaților la prezidențiale cuprinde 14 persoane. Alegerile…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…