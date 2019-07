Ultima zi a Festivalului NEVERSEA. Peste 60.000 de festivalieri au dansat pe muzica dj-ilor Lost Frequencies, Kadebostany si Ofenbach (galerie foto)

Festivalul NEVERSEA si a inchis portile dupa o noapte de neuitat la malul marii. Peste 60.000 de fani au participat la ultima zi a festivalului care a adus pe scena principala trupe pop rock ca si Kadebostany si Ofenbach. Unul dintre cei mai asteptati dj ai serii a fost belgianul Lost Frequencies care a oferit un show incredibil zecilor de mii de fani aflati in fata scenei principale a festivalului. "De fiecare data cand stiu ca vin in Romania, am un sentiment de bine si ma simt ca si cum a ...