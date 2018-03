Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime din fondurile europene care nu au fost absorbite la nivelul celor 28 de state membre ii revine Romaniei, care a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro din banii europeni alocati in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. De acesti bani, Romania si-ar fi asigurat 150 de…

- Vitezoman periculos in trafic. Un barbat s-a filmat in timp ce se deplasa pe o autostrada din capitala Spaniei cu o viteza de 300 de kilometri pe ora. Individul are 39 de ani si era la volanul unei masini de lux in valoare de aproape 125 de mii de euro.

- Din martie anul trecut in Romania nu s-a mai inaugurat niciun kilometru de autostrada, desi in noiembrie s-au terminat lucrarile la mica sosea dintre Gilau si Nadaselu. Soferii ar putea circula pe cei 9 kilometri de autostrada abia din vara cand vor fi gata lucrarile la podul peste Somes. Lucrarile…

- Podul va avea o lungime totala de 55 de kilometri, compus dintr-un pod de 22,9 kilometri, un tunel submarin de 6,7 kilometri, porturile din cele trei metropole, precum si podurile sau caile de acces, care leaga Podul de autostrazi. Podul leaga Hong Kong, Macao si provincia Guangzhou, sprijinind procesul…

- Bani europeni pentru autostrada Sebes - Turda Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat acordarea a peste 272 de milioane de euro pentru constructia sectiunii de autostrada Sebes - Turda. Banii provin din…

- Secțiunea de autostrada Sebeș-Turda a primit finanțarea europeana. Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania,…

- Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite in construcția secțiunii de autostrada dintre localitațile Sebeș și Turda, in apropierea municipiului Cluj-Napoca, in Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale rețelelor trans-europene de transport.…

- Coloana de automarfare formata inca de luni in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) a ajuns la peste 15 kilometri, unii soferi spunand ca asteapta pana la zece ore pentru control. Autoritatile sustin ca se lucreaza la capacitatea maxima a punctului, insa sute de TIR-uri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Buna intrebare, chiar, de ce vrea Moldova autostrada? Este un moft sau doar o bagare in seama? Articolul 135, alineatul 2, paragrafele a, b, f si g, din Constitutia Romaniei, prevede ca: „Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- In acest an ar putea fi dati in circulatie cel mult 60 de kilometri de autostrada. Este declaratia ministrului Transporturilor, care recunoaste, totusi, ca numarul kilometrilor este „derizoriu”.Revocarea lui Kovesi. Cine va suferi o crunta dezamagire. Plan anti-DNA de rezerva (ANALIZA)…

- Lucian Sova, Ministrul Transporturilor, a spus, miercuri, ca in 2018 „tinde sa aiba curajul sa isi asume” receptia a circa 60 de kilometri de autostrada. „Tehnic inca sunt probleme consistente, desi exista unele elemente de promovare cu privire la calitatea autostrazilor ce ar putea fi date in folosinta.…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, uimește din nou! Acesta le-a spus jurnaliștilor, intrebat fiind cați kilometri de autostrada vor fi finalizați anul acesta, ca atat „cat vor fi terminați”.- Cați km de autostrada vor fi gata anul acesta, a intrebat un jurnalist. - Cați vor fi…

- Conform unui document oficial, anul acesta ar urma sa fie receptionati circa 95 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in... The post Inca 26 de kilometri de autostrada, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Patru asocieri de companii au depus oferte pentru proiectarea si executia variantei de ocolire Bacau, un proiect cu o lungime de 30 de kilometri, din care 16 km se suprapun peste traseul autostrazii A7 (Nord-Sud) si vor fi practic primii kilometri de autostrada din Moldova. Proiectul are o valoare estimata…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Sute de kilometri de sosea de mare viteza ar urma sa fie construiti in urmatorii ani, in Romania. Cel putin acestea sunt promisiunile Guvernului Dancila. Pana in 2020 am putea avea 350 de kilometri noi de autostrada, iar in urmatorii trei ani ar urma sa fie construiti alti 310 kilometri de sosea de…

- In acest an ar urma sa fie deschisi traficului aproape 100 de kilometri de autostrada, potrivit promisiunilor premierului Viorica Dancila. Astfel, ar urma sa fie finalizata cate o portiune din Autostrazile Lugoj-Deva si Sebes - Turda. Cel mai lung tronson care ar putea fi dat in folosinta in acest an…

- Reteaua de autostrazi a Romaniei ar putea creste cu aproape 660 de kilometri in urmatorii sase ani, conform unui document oficial privind programul de constructie autostrazi in perioada 2018 – 2023, spune economica.net . Guvernul Dancila anunța noi termene pentru construcția autostrazilor din Romania.…

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura afirma ca declaratia premierului referitoare la inaungurarea a 350 de kilometri de autostrada pana in 2020 si modernizrea unor sectoare de drum si cale ferata este ”total iresponsabila, o alta minciuna si o noua promisiune fantezista”. Potrivit acestora,…

- "Acolo, deocamdata, suntem în discutie cu Hidroelectrica. Urmeaza sa stabilim exact ce tip de solutie aplicam si sa înceapa lucrarile. Ele sunt în grafic, vor fi în grafic, deci nu avem emotii în ce priveste acel pod. În toamna acestui an, va fi dat în…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- Barbatul de 76 de ani a fost lasat fara permis dupa ce a apasat pedala de acceleratie. Acesta avea o viteza de 131 de kilometri la ora in localitate. Barbatul le-a spus politistilor ca nu si-a dat seama ca a intrat in localitate. 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi…

- Vreme extrema in Spania. La nord-vest de capitala Madrid, o ninsoare puternica a blocat kilometri intregi de autostrada, in timp ce in sud si in est furtunile au adus cu ele tornade si ploi cu grindina, scrie realitatea.net.Peste 3.

- Constructorii de autostrazi au anuntat ca vor relua activitatea pe santiere din 8 – 9 ianuarie, daca le va permite conditiile meteorologice, potrivit lui Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unor imagini postate pe Facebook-ul…

- Ministerul Transportului: 2018 va fi un an record pentru autostrazi 2018 va fi un an record pentru autostrazi - promite Ministerul Transporturilor, care estimeaza ca anul acesta vor fi dati în folosinta 156 de km de autostrada din cei 188 contractati. De cealalta parte, Asociatia Pro…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748.

- Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor "minim 156,7 kilometri de autostrada" este "complet iresponsabila, o minciuna gogonata si o dezinformare grosolana". ONG-ul arata ca ar putea fi terminati doar…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, declara pe 14 decembrie ca in 2018 vor fi dați in folosința „minim 156,7 kilometri de autostrada”, dar estimarile ONG-ului arata ca, in fapt, romanii se pot aștepta ca anul viitor sa fie terminați 83,6 kilometri de autostrada, din care sa poata folosi doar 63.

- Asociația Pro Infrastructura il acuza pe ministrul Transporturilor ca face promisiuni fanteziste atunci cand pune ca anul viitor se vor finaliza minim 156,7 de kilometri de autostrada. Asociația estimeaza ca in cel mai bun caz, in 2018, se vor finaliza in jur de 83 de kilometri, dar utilizabili vor…

- "Ministrul minte cu nerusinare, incercand sa ne convinga ca anul viitor vom da in folosinta «minim 156,7 km» din totalul de 186,867 km contractati (adica 84-)!", atentioneaza asociatia. Din cei 83,6 km care pot fi receptionati anul viitor, 21,15 km sunt gata din acest an. Lotul 3 din autostrada Sebes-Turda…

- Minim 156,7 km de autostrada in 2018? O minciuna gogonata. VEZI estimarea API Asociatia Pro Infrastructura atrage atentia ca estimarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, de a da in folosinta anul viitor “minim 156,7 kilometri de autostrada” este “complet iresponsabila, o minciuna gogonata si…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Anul 2017 l-a gasit in fruntea Ministerului Transporturilor pe Razvan Cuc, care, pe parcursul mandatului sau de niciun an, a fost des criticat si acuzat, atat de Opozitie, cat si de mediul de afaceri, ca este un ministru slab. Chiar si premierul Mihai Tudose, la un moment dat, i-a atras atentia lui…

- Evolutia sectorului transporturi in 2017 s-a incadrat in trendul anilor trecuti, cu foarte putini kilometri de autostrada inaugurati - 15,4 kilometri, cu schimbari de ministri la "carma" ministerului de resort, cu demiteri in mai multe sectoare si cu o legislatie care permite in continuare…

- Pentru multe persoane, zilele de dinaintea Craciunului au fost destinate calatoriilor. Romanii plecați la munca in strainatate au dorit sa petreaca sarbatorile alaturi de familiile din țara, in timp ce mulți au decis sa se relaxeze intr-o minivacanța peste granița. Acestora li s-au adaugat romanii care…