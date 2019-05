Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se si autorizarea Serviciului de Protectie si Paza sa inregistreze in evidente proprii autovehiculele in care se deplaseaza Papa Francisc cu ocazia vizitei in Romania. Pe agenda sedintei de Guvern de joi se afla un proiect de ordonanta de…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 8 mai 2019.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare dintre Uniunea Europeana si statele sale membre,…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei de miercuri, 8 mai 2019, sunt urmatoarele:I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 3 aprilie 2019, ședința in care se zvonea ca vor fi introduse celebrele OUG-uri prin care Liviu Dragnea sa scape de pușcarie.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT…

- Fostul premier Mihai Tudose s-a declarat de acord cu intentia presedintelui Klaus Iohannis de a organiza referendumul pe Justitie, in ziua alegerilor europarlamentare, si a precizat ca poate ar fi trebui sa adopte o Ordonanta de Urgenta, cand era premier, care sa stabileasca faptul ca persoanele care…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 12 martie 2019, document trimis și la Palatul Cotroceni, președintelui Klaus Iohannis.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei de marti, 12 martie 2019, sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobandirea, pe baza de reciprocitate,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 27 februarie 2019. In ședința de miercuri, Viorica Dancila a dat o OUG in care iși inființeaza cancelaria prim-ministrului.I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA…