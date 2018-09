Ultima saptamana de inscrieri Early-Bird la GPeC Trainings 17-18-19 octombrie, Cluj-Napoca! A doua editie anuala a GPeC Trainings - seria de cursuri intensive de E-Commerce si Marketing Online - se va desfasura la Cluj-Napoca, in zilele de 17-18-19 octombrie 2018.



Cursurile se adreseaza tuturor celor care doresc sa porneasca o afacere online sau care au deja un magazin online si vor sa isi creasca vanzarile, subiectele dezbatute vizand cele mai importante aspecte pentru cresterea ratei de conversie.



Pana pe 1 octombrie la ora 23:59, toti cei interesati sa participe la GPeC Trainings beneficiaza de oferta Early-Bird care le aduce o reducere de 300 de lei din taxa de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

