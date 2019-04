Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla introdusa de PNL și USR impotriva lui Tudorel Toader nu va fi votata, așa cum era programata, miercuri. Decizia a fost luata, conform PSD, pentru ca nu ar fi suficienți parlamentari. Votul a fost programat pentru saptamana viitoare, in ziua de luni, cel mai probabil.De altfel,…

- Tudorel Toader parea "greu de ucis", dar a cam ramas "singur impotriva tuturor" in fata unei noi motiuni. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, referindu-se la ordonantele pe tema codurilor penale, ca ministrul Justitiei Tudorel Toader trebuie sa inteleaga ca nu mai poate continua asa, ca…

- Senatorii dezbat si voteaza, luni, motiunea simpla „Justitia - victima sigura in mainile lui Toader”, depusa de grupurile parlamentare USR si PNL. Dezbaterea motiunii simple are loc in conditiile in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat public vineri pe ministrul Justitiei, iar acesta i-a raspuns…

- Doi ministri vor pleca din Guvern, iar inlocuitorii lor ar putea fi anuntati chiar vineri. Este vorba despre Rovana Plumb si Natalia Intotero, care sunt pe lista PSD pentru europarlamentare si vor renunta la functii pentru a se implica in campania electorala. Sunt tensiuni, insa, la Palatul…

- PNL si USR depun miercuri la Senat motiunea simpla intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", prin care i se cere lui Tudorel Toader "sa faca pasul in afara acestui minister", a anuntat senatorul liberal Alina Gorghiu. "Am reusit sa strangem semnaturi pentru motiunea simpla…

- In plus, semnatarii motiunii ii cer lui Tudorel Toader sa nu mai considere recomandarile institutiilor internationale de profil ca fiind documente politice. ”Titlul este cat se poate de sugestiv, arata starea de fapt a lucrurilor din sistemul judiciar”, a declarat senatorul liberal Alina Gorghiu,…

- Biroul permanent al Senatului a respins, luni, solicitarea PNL ca votul pe dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prin care se solicita inceperea urmaririi sale penale, sa se dea in sedinta de luni. Cererea DNA este blocata, astfel, de mai bine de patru luni, in Parlament, Senatul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat la RFI, comentand OUG pe legile justitiei, ca asistam la o topaiala in sistemul judiciar, orchestrata de trei regizori, Tudorel Toader, Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Gorghiu anunta ca PNL va face demersurile pentru sesizarea Comisiei de la Venetia.Alina…