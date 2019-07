Stiri pe aceeasi tema

- Cine se poate inscrie? Admiterea la Scoala Postliceala FEG Iasi 2019 Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu), care urmaresc obiective cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare,…

- Absolvenții clasei a opta care nu au participat sau nu au fost repartizați in prima etapa de inscriere la liceu sau școala profesionala mai au o șansa. Incepe etapa a doua de inscriere. A fos publicata lista locurilor libere. La liceu, pentru cea de-a doua etapa de inscriere sunt disponibile in Timiș…

- Absolventii de liceu din Sectorul 4 care nu au luat Bacalaureatul in sesiunea de vara vor fi pregatiti de profesori de la licee din aceasta zona administrativa pentru sesiunea de toamna, organizata in perioada 21 august - 3 septembrie, potrivit Agerpres.

- Elevii de clasa a VIII-a din Maramures si intreaga tara au aflat vineri la ce licee au fost repartizati in urma sustinerii examenului de Evaluare Nationala. “Repartizarea este computerizata si s-a tinut seama de note si de optiunile pe care elevii, impreuna cu parintii, le-au completat pe fisa de inscriere.…

- Absolventii claselor a VIII a au sustinut examenele din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Rezultatele inainte de contestatii se vor afisa pe data de 25 iunie. Ulterior, pe data de 29 iunie, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate rezultatele finale. Admiterea la liceu 2019 se face in perioada…

- Admiterea la Liceu 2019 se face in perioada 3-12 iulie, dupa rezultatele de la Evalauarea Naționala. Elevii de clasa a VIII-a au au cinci zile la dispoziție sa-și completeze fișele de inscriere la liceu, respectiv 3-7 iulie 2019. Iata model fișa inscriere liceu și cum se completeaza!

- Planul de scolarizare si brosura cu locurile de la liceu ar fi trebuit sa fie aprobate pana pe 13 mai in conditia in care inspectoratul scolar a trimis ministerului spre aprobare proiectele planului de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 in data de 21 ianuarie 2019. La randul lor, inspectorii generali…