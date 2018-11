Ultima repetitie pentru Parada militara de Centenar

Stiri pe aceeasi tema

- Prima repetiție pentru Parada militara de Ziua Naționala a inceput, miercuri, in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Sunt planificate cel puțin o defilare intrunita a tuturor detașamentelor cu trupe și tehnica și mai multe treceri la trupelor. Sunt 23 de detașamente de defilare pe jos…

- "Nu am stabilit programul pentru 1 Decembrie. La receptie va spun clar ca nu merg", a precizat Tariceanu la Senat. Intrebat despre parada, Tariceanu a spus: "Nu am stabilit inca. O sa stabilesc. O sa ma vedeti undeva". El a respins posibilitatea ca miercuri sa abordeze subiectul referitor…

- O saptamana ne mai desparte de ziua Marii Uniri. Parada militara este, an de an, unul dintre cele mai importante momente. Anul acesta, vor trece pe sub Arcul de Triumf 4 mii de militari si 200 de vehicule blindate, sisteme de rachete si masini de interventie ale MAI si SRI.

- Repetitiile la parada de 1 Decembrie au continuat, sambata, la Arcul de Triumf din Capitala, locul de desfasurare a evenimentului prilejuit de Ziua Nationala a Romaniei si a Centenarului Marii Uniri. Scopul a fost acela de corectare a unor elemente din programul de defilare. "Sunt cateva…

- Mai multi bucuresteni -inclusiv parinti cu copii – au venit, sambata dimineata, la Arcul de Triumf, pregatiti sa vada cum anume va arata in acest an traditionala defilare de 1 decembrie, pentru care pregatirile sunt pe ultima suta de metri. A fost vorba despre un antrenament general derulat inaintea…

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti.

- Autoritatile anunta ca vor fi restrictii de circulatie in Targu Jiu pe 28 noiembrie, intre orele 10.00 si 13.00, cand va avea loc repetitia pentru parada de 1 Decembrie. Restrictii vor fi si de Ziua Nationala, in interva...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Parlament, ca va participa la parada militara care va avea loc la Arcul de Triumf de 1 Decembrie pentru a arata „respect” fata de implinirea a 100 de ani de la Marea Unire, insa nu stie daca va ajunge si la receptia de la Palatul Cotroceni.