Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de coalitie din Germaniei a ajuns la un acord privind retragerea cetateniei germane in cazul combatantilor teroristi, desi masura nu se va aplica pentru orice luptator german din Statul Islamic detinut in prezent in Siria, relateaza luni dpa. Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie,…

- Johan Cosar nu a plecat in Siria ca sa lupte pentru Statul Islamic, ci sa lupte impotriva gruparii teroriste. Acum, fostul ofiter al Armatei elvetiene va fi judecat intr-un tribunal militar pentru fapta sa, transmite BBC.

- Fortele americane au efectuat o lovitura aeriana in Somalia, omorand 24 de islamisti ai gruparii shebab, au anuntat joi responsabili ai Pentagonului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Bombardamentul a avut loc miercuri, in apropierea "unei tabere teroriste" din regiunea Hiran, in centrul Somaliei,…

- Statele Unite, care si-au anuntat retragerea din Siria, le-a recomandat tarilor occidentale, intre care si Franta, sa-si repatrieze cetatenii care au aderat la gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in regiune inainte de a fi arestati de fortele kurde, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de Reuters, conform de Agerpres. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a ordonat retragerea trupelor americane stationate in Siria, apreciind ca si-a atins obiectivul - de a „invinge” gruparea Statul Islamic (SI) in aceasta tara devastata de razboi, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…

- Coalitia condusa de SUA in Siria a distrus sambata o moschee in orasul Hajin care era folosita ca centru de comanda si control al organizatiei jihadiste Statul Islamic, a anuntat armata americana, relateaza Reuters, relateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea…