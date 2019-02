Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala Antifrauda Fiscala are o noua conducere, Raul - Cristian Petrescu fiind numit in functia publica de conducere de inspector general antifrauda, iar Marius - Viorel Nitu si Ionut Aurica au in functiile de inspector general adjunct, conform unui comunicat. "In Monitorul Oficial…

- "O criza profunda de incredere la nivel european, a criza a dublului standard si o divizare a Europei, intr-adevar, aceasta este situatia actuala si trebuie sa pornim de la situatia reala pentru a gasi solutiile care sa duca la o ameliorare a acestei situatii. Intr-adevar, Europa este divizata, intr-adevar…

- Romania importa joi la orele pranzului peste 1.300 MWh, respectiv aproape 15% din cat consuma. Premierul spune ca a cerut „structurilor de siguranta nationala” verificarea celor aparute in spatiu public privind achizitii de energie din alte tari la preturi foarte mari.

- Chiar in timp ce presedintele Iohannis iesea intr-o declaratie de presa cerand Guvernului o “analiza profunda” urmata de solutii in chestiunea recursului compensatoriu, ministrul Justitiei ajungea la Palatul Victoria. Tudorel Toader a venit la sediul Guvernului pentru a discuta cu sefa Executivului…

- Incepand de marți, 1 ianuarie 2019, Romania preia, pentru o perioada de șase luni, presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, unul dintre cele mai importante dosare de politica internationala in care este implicata tara noastra, dupa aderarea la Uniunea...

- Ororile pe care le comite vorbind, cu o incapațanare demna de cauze mai bune, ne ingaduie sa schițam un decalog in folosul ei, al celor care o urmaresc, dar și ca un leac pentru cei care se imbolnavesc sau se simt deprimați ascultand-o. 1) Nimeni nu poate sari peste propria umbra. Spus mai simplu,…

- La inceputul sedintei solemne de Guvern de la Alba Iulia, premierul a anuntat ca vor fi aprobate prin memorandumuri "doua acorduri in domenii prioritare pentru Romania - constructii si educatie", care vor fi semnate cu sindicatele si patronatele imediat dupa reuniune. "Acordul in domeniul…

