- Mii de persoane ar putea ieși la pensie mai tarziu. Noul proiect de ordonanța al Guvernului prevede ca femeile se vor putea pensiona la varsta de 65 de ani, exact ca barbații. In prezent, ele au dreptul sa lucreze pana la 63 de ani. Guvernul condus de Viorica Dancila pregateste un proiect de ordonanta…

- Romanii vor putea achizitiona autovehicule hibrid, autovehicule electric hibrid sau autovehicule pur electrice, chiar daca detin un automobil, potrivit unui proiect de act normativ care modifica programul „Prima Masina”. Autoritatile sustin ca doresc innoirea parcului auto si cresterea vanzarilor. Persoanele…

- Consiliul Superior al Magistraturii discuta, in sedinta de plen de miercuri, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului care reglementeaza modul in care se stabileste conducerea interimara a Inspectiei Judiciare (IJ), permitand mentinerea in functie a inspectorului-sef si…

- Avocatul Poporului iși exprima opțiunea pentru respectarea principiului loialitații constituționale și a voinței cetațenilor exercitata prin inițiativa legislativa cetațeneasca. Totodata, militeaza pentru o conduita independenta si impartiala, fara a se implica in controlul de constituționalitate al…

- Noua lege confunda obligatia debitorului de a solicita deschiderea procedurii cu un drept si instituie oprelisti legale care vor agrava starea de insolventa deja instalata. Economia de piata si insolventa sunt o realitate ce nu poate fi nici negata, nici ignorata, iar preocuparea pentru…

- Guvernul discuta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei. Pe ordinea de zi figureaza si o informare privind stadiul pregatirii referendumului pentru familie.

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind rectificarea bugetara a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, dupa ce miercuri a fost aprobata in Guvern, fapt ce a provocat nemultumirea presedintelui Klaus Iohannis, care a invocat absenta avizului CSAT, potrivit news.ro.In Monitorul Oficial…