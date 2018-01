Stiri pe aceeasi tema

Consultarile la Palatul Cotroceni s-au terminat. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a acceptat propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier al Romaniei. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. „Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila, nominalizata de PSD, pentru functia de prim ministru, invocand Constitutia, deciziile Curtii Constitutionale si "aritmetica parlamentara".

Redam integral declaratia presedintelui Klaus Iohannis: "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea premierului. Astazi, toata ziua, am ascultat opiniile si argumentele politicienilor, dar am reusit ieri, aseara, astazi, intre intalniri, sa ascult si opinia oamenilor

Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila premier, in urma consultarilor de la Cotroceni de miercuri. Șeful statului a sugerat ca intreaga procedura pentru numirea noului Guvern ar putea fi finalizata pana la 1

Declarația președintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni: "Acum trebuie sa decid, dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie sa o iau? in primul rand, aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constituția și cu deciziile Curții Constituționale, in materie de desemnare.

"In Parlament, dupa consultari, este foarte clar - PSD-ul dispune de o majoritate. Și atunci, cantarind toate argumentele, ținand cont de situația concreta din Parlament, am decis sa dau PSD-ului inca o șansa și sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna

Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea

Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.

Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor

Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza

"Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European", a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: "Propunerea

Dupa criza din PSD, nominalizarea unui noi premier in persoana Vioricai Dancila, ALDE intra maine dimineața in ședința. Astazi, liderii ALDE s-au intalnit cu președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa CExN al PSD și nominalizarea Vioricai Dancila. Potrivit lui Teodor Meleșcanu, ALDE și-a insușit

Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier", in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta" pentru guvernare. "Deci, jucati, va rog, domnule

Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse din partid. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,

PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?", a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea

"Presedintele Klaus Iohannis, dandu-si seaman de degrindogala din PSD, prefera sa joace responsabil, din punct de vedere al Constitutiei, adica prefera sa finalizeze criza printr-o nominalizare rapida a unui nou prim-ministru. Pe de alta parte, presedintele joaca la asteptare cu aceste bombe interne,

Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a fost una noua in Comitetul Executiv National al PSD, a declarat marti presedintele partidului, Liviu Dragnea.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat intr-o conferinta de presa ca vrea sa transeze cat mai repede problema noului Guvern si ca isi doreste ca aceasta „nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica". Seful statului l-a desemnat premier interimar

Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio

Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 15 ianuarie, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 care a adus modificari majore procedurii de numire si demitere a conducerii arbitrului telecom (ANCOM),

Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este

Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede instituirea Zilei Minoritaților Naționale din Romania, ca sarbatoare naționla, in data de 18 decembrie. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, la sfarșitul lunii noiembrie. Proiectul de lege prevede ca ziua

„Continuam ce am inceput iarna trecuta", „Nu vrem sa fim o nație de hoți" – asta spun cei care au ieșit din nou in strada, duminica seara, la Alba Iulia pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii cred ca doar prin solidaritate vor putea invinge. Sunt nemulțumiți de planul de modificare a

Toader, replica pentru Iohannis: Ministrul Justitiei nu are initiativa legislativa Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri dimineata, in replica la afirmatiile presedintelui, ca el nu are, conform legii, initiativa legislativa si nici nu decide care este calea pe care un proiect de lege