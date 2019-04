Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul sustine astazi meciul tur al intalnirii din semifinalele Cupei Romaniei cu U Craiova. Partida se joaca la Craiova, de la ora 20.00.Fata de meciul precedent, 0 0 in deplasare cu Sepsi in play off, echipa de pe litoral ii va avea la dispozitie si pe cei opt jucatori menajati la Sf. Gheorghe,…

- Gica Hagi e mulțumit de prestația echipei sale din partida terminata la egalitate cu Sepsi, scor 0-0. „Regele" așteapta turul din Cupa Romaniei cu CS U Craiova, de la mijlocul acestei saptamani. „Nu avem o singura echipa. Tot lotul e antrenat bine. Imi felicit baieții, pentru ca au facut un meci bun.…

- Astra - FCSB // Alin Buzarin (rubricand GSP), Marius Margarit (reporter special GSP) și Dan Udrea (reporter GSP) vor comenta live derby-ul etapei secunde din play-off. Poți intra și tu in discuție in secțiunea de comentarii! Toate detaliile despre meci sunt aici! CLASAMENT PLAY-OFF LIGA 1 PROGRAM ETAPA…

- Ultimele doua locuri de play-off sunt deschise in continuare pentru 4 echipe. Sepsi, Botoșani, Viitorul și Iași iși fac calcule, unele complexe, care pot duce și la scenarii inedite, in care 3 formații sa termine la egalitate de puncte. Astra s-a impus astazi in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, și…

- Gica Hagi a reacționat dupa remiza obținuta de Viitorul cu CS U Craiova, scor 0-0. „Regele" e mulțumit de rezultat. A comentat transferul lui Mitrița la New York City FC, dar a vorbit și despre presupusul interes al lui Gigi Becali pentru Țiru. „Din punctul meu de vedere ne-a lipsit puțin ritmul. Dar…

- In aceasta iarna, Craiova si Viitorul au tinut capul de afis cu transferurile lui Alex Mitrita la New York City, respectiv Tudor Baluta la Brighton, iar "Regele" considera ca absenta micutului mijlocas ofensiv nu va slabi foarte mult trupa lui Mangia, pe care o considera cea mai completa din Romania:…

- Fundașul central Costi Dima, 19 ani, a plecat in aceasta iarna de la VIitorul și a ajuns in cantonamentul Astrei. Clubul din Giurgiu a anunțat ca fundașul Costi Dima s-a alaturat lotului condus de Costel Enache, aflat in pregatire in Antalya. Jucatorul a plecat gratis de la Viitorul, unde ajunsese vara…