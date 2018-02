Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08.02.2018, in jurul orei 12:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se indrepta inspre Cluj-Napoca. La scurt timp de la apel, autoturismul in cauza, a fost depistat si oprit in…

- Iisus a spus: „Eu am venit in mijlocul acestei lumi, luand forma trupeasca. Dar i-am gasit pe toti beti, si niciunuia nu-i era sete. Iar sufletul meu a plans pentru fiii oamenilor, caci ei sunt orbi in inimile lor si nu vad ca au venit in aceasta lume goi, si goi vor pleca din ea. Dar acum sunt beti,…

- Elena Udrea a comentat pe Facebook dupa ce a aflat ca a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie. ”Îmi pare rau ca nu am reușit sa termin acum cursurile de master, pentru ca pur și simplu nu am timpul necesar și mai ales nu am starea de spirit pentru…

- O mașina a fost parcata, luni, la Sebeș, pe spațiul pietonal, la intrare in parcul din centrul municipiului, fața in fața cu trecerea de pietoni, a scris pe pagina de Facebook, un cititor al ziaruluiunirea.ro. ”Așa parcheaza Dorel de Sebeș in centrul orașului”, a scris cititorul nostru fidel. De asemenea,…

- O fotografie postata de catre cei de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) face multe like-uri pe Facebook. Motivul ? Nu este vorba despre vreun accident sau o parcare ilegala. Mașina fotografiata are placuța cu numarul de inmatriculare montata invers. „Momentul ala cand ai primit…

- Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, barbatul din Tulcea a coborat marti seara, pe DN22, la iesirea din comuna Lumina spre Tulcea, din masina, sa repare ceva. Barbatul a fost lovit de masina care venea din spate si a murit. Victima avea 36 de ani si era din Tulcea.

- S-a intamplat marti dupa-amiaza la intersectia strazilor Al. Carnabel cu Episcop Melchisedec Stefanescu. ”Un barbat in varsta de 72 de ani care se afla la volanul unei masini pe strada dr. Al Carnabel, ajuns la intersectia cu strada Episcop Melchisedec Stefanescu nu a respectat semnificatia indicatorului…

- Doua masini s-au ciocnit pe podul Decebal. Barbatul aflat la volanul Renault-ului a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de autoturismul VW, condus de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani. Trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Potrivit…

- Au avut noroc! Doi oameni, soț și soție au ajuns cu mașina in albia raului Barzava. S-a intamplat ieri, la intrare in Reșița. Se pare ca șoferul, un barbat de 60 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, intr-o curba a derapat și s-a rasturnat in șanțul…

- Premierul desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, a scris, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, infaptuita la 24 Ianuarie 1859, reprezinta "un moment cheie" al istoriei noastre. "24 Ianuarie 1859 a aratat ca visul Unirii este posibil si ca nimeni si nimic…

- Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat in baza unei postari publicata pe pagina StopHam Moldova. In cadrul postarii, barbatul menționeaza ca a avut un conflict cu un alt șofer in timp ce se deplasa pe strada Grenoble din capitala, in seara zilei de 23 ianuarie curent.

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier l-au depistat, azi noapte, pe C. Marius, de 28 de ani, din comuna Grozesti, județul Mehedinti, care a condus un autoturism, pe strada Brestei, din Craiova, un autoturism pe care il furase in scop de ...

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Impact, in aceasta seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Polițista locala din Ploiești, lovita de un șofer. Un barbat din Moreni, județul Dambovița, este audiat joi, 18 ianuarie, la Poliția din Prahova și are toate șansele sa-și petreaca noaptea dupa gratii, dupa ce a lovit cu mașina o polițista locala. Dambovițeanul, in varsta de 33 de ani, parcase mașina…

- Pe pagina de Facebook a Vioricai Dancila au curs comentarii de felicitare, dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o oficial, premier. Cele mai multe, de la femeile care fac parte din Organizatia de Femei a PSD.

- O adevarata revolta are loc pe pagina oficiala de Facebook a președintelui Klaus Iohannis. Din momentul in care a anunțat ca mai da o șansa PSD și o desemneaza premier pe Viorica Dancila și pana in jurul orei 22.45, aproximativ 2.500 de oameni l-au parasit pe președinte, adica și-au retras like-urile…

- Toți cei patru copii implicați in accidentul de la Nepos au fost transportați la spital și au fost supuși unor investigații medicale amanunțite. Se pare ca toți au ramas internați, trei la Bistrița și unul la Nasaud.

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara. Animalul a fost gasit legat de un stalp, plin de rani. Atenție! Imaginile va pot afecta emoțional!…

- Aurelian Temișan și Monica Davidescu aniverseaza 23 de ani de cand s-au cunoscut. Cei diu au petrecut alaturi de cei mai buni prieteni și au suflat in lumanari. Artistul a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Interpretul a scris pe Facebook cum a inceput ziua…

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Kira Hagi, in varsta de 21 de ani, a urmat cursurile New York Film Academy. "Acest scurtmetraj rezuma finalul celor trei ani la scoala de film si sarbatoreste inceperea unui nou capitol al vietii mele. Vreau sa multumesc intregii mele echipe, care m-a sustinut in realizarea acestui proiect.…

- Trupa Șuie Paparude, una dintre cele mai iubite și apreciate formații din Romania, a lansat OMUL DE GHEAȚA – un single ce anunța noul album. Videoclipul “Omul de gheața” a fost realizat de catre Andi Singer: “Baieții de la Șuie Paparude mi-au influențat viața de cand eram foarte mic. Datorita lor am…

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Elena Udrea nu a mai suportat ultimele atacuri si a decis sa riposteze la inceput de 2018. Aceasta a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook si i-a atacat pe asa-zisii jurnalisti #rezist. Iata ce a scris Elena Udrea pe pagina personala de Facebook: „Mai lichelelor, ati uitat cand lingeati…

- Sase persoane au fost ranite joi seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul judetean dintre Rasinari si statiunea Paltinis, soseaua fiind blocata, potrivit ISU si Politiei. Printre raniti se numara si un copil, sustin cei de la ISU. La locul accidentului s-au deplasat…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a scris pe pagina sa de Facebook, cu prilejul Craciunului, ca „Nașterea Domnului reprezinta un nou inceput” pentru toata lumea și este sarbatoarea care incalzește sufletul și inimile. „Nașterea Domnului reprezinta un inceput nou pentru noi toți, o noua șansa…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- „Craciun fericit” este urarea cinica, apoi mesajul se raspandeste pe Facebook deasupra fotografiei unei masini de Politie complet distrusa intr-un accident petrecut ieri. S-a intamplat pe autostrada A1, langa Piacenza. In teribila ciocnire cu un TIR, unul dintre agentii de la bordul masinii, Giuseppe…

- Un pompier clujean aflat în timpul liber a intervenit și a acordat primul ajutor unei femei ranite grav. Barbatul, ajutat de alții, a ridicat mașina de pe victima și apoi a coordonat acordarea primului ajutor. ”Aflat în timpul liber, un coleg din…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp, in jurul orei 15, pe strada Cantacuzino din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a intrat intr-un TIR parcat pe marginea drumului. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei pentru a stabili cu exactitate imprejurarile…

- Am trait sa o vedem și pe asta ! Un satmarean a blocat mașina Poliției, in plin centrul municipiului Satu Mare. Fotografia a fost postata azi, 12 decembrie, pe pagina de Facebook ai celor de la DRIVERS SM (https://www.facebook.com/SM.Drivers1/) Nu știm daca șoferul in cauza a fost amendat sau nu, insa…

- La finalul anului trecut, Adrian Catargiu a adresat cuvinte jignitoare si vulgare unui alt barbat, prin intermediul retelei de socializare Facebook. Dupa ce a fost identificat, oamenii legii l-au sanctionat cu 500 de lei. Tanarul originar din Iasi a contestat in instanta amenda, insa magistratii au…

- Un tramvai a deraiat, luni, intr-o intersectie din Iasi, dupa ce a fost lovit de un autoturism marca BMW al carui sofer nu a acordat prioritate mijlocului de transport in comun. Nu au fost inregistrate victime, insa circulatia a fost blocata in zona timp de o ora, potrivit NEWS.RO. Tramvaiul,…

- Un sofer a ajuns cu masina in santul de pe marginea drumului, in centrul orasului Sebes, miercuri seara. Ar fi incercat sa evite coliziunea cu alt autoturism. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Lucian Blaga. Potrivit Politiei, accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.20. Soferul unei Dacii Logan…

- Aseara, un echipaj de la Poliția Municipiului Suceava a indisponibilizat un autoturism evaluat la 4.000 de euro, dupa ce a descoperit in interior 560 de pachete de țigari de contrabanda și 12 sticle de bauturi alcoolice, a cite un litru fiecare, fara timbre fiscale. Mașina a fost oprita pentru control…

- Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Bors din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera (I.T.P.F.) Oradea, au depistat la sfarșitul saptamanii trecute, doua autoturisme marca BMW, modelele 420D si X6, ce figurau ca fiind cautate de autoritatile germane si franceze, pe…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, pe DN 1B, in Mizil, la intersectia cu DJ 149. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat in afara partii carosabile. Se pare ca o persoana a fost ranita ursor. La fata locului s-au deplasat…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 21 noiembrie a.c., la ora 15.34, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 19, in afara localitații Satu Mare, in care a fost implicata o autospeciala aparținand Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare. Ajunși la fața locului,…

- CENTRUL INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Deva – Arad, in localitatea Vetel, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, pe raza comunei Vetel(kilometrul 402+095 ), in care au fost implicate un autocar, un autoturism si un autocamion. In urma accidentului…

- Un echipaj de poliție, aflat in misiune, a fost implicat intr-un accident rutier dupa ce șoferul a incercat sa evite un alt autoturism. Patru persoane au fost ranite in urma impactului frontal. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe raza județului Satu Mare, in localitatea…

- Andreea Banica i-a taiat moțul baiețelului ei in acest weekend. Artista a facut publice imagini pe contul de socializare și a impartașit bucuria cu fanii ei. In urma cu un an, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Chiar daca multe…

- Deputatul Catalin Radulescu a declarat, joi, ca persoanele care i-au furat mașina nu au avut cum sa sustraga și proiectele de modificare a Legilor Justiției, întrucât el nu lasase aceste documente în mașina, informeaza Agerpres. Radulescu a facut apel la hoți sa-i returneze…

- "Am ținut legatura atat cu Casa Regala, cat și cu Nicolae, chiar și dupa ce a fost exclus. Ne-am scris tot timpul pe Facebook. Drept dovada, noi am fost primii care am anunțat logodna lui Nicolae. Este adevarat ca eu am vorbit cu Nicolae imediat dupa ce Familia Regala a dat comunicatul de luni seara,…

- Polițiștii au demarat o ancheta, dupa ce un baietel in varsta de doi ani a cazut duminica de la etajul 9 al unui bloc din Timisoara. “Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un baietel de 2 ani a cazut de la etajul 9 al unui imobil situat pe raza municipiului Timisoara”, anunta Politia,…

- Nu avea permis de conducere, era baut și a furat un autoturism din spalatoria la care lucra, dupa care a facut și accident. Un tanar din Cugir este cercetat pentru comiterea acestor infracțiuni. Un tanar de 33 de ani din Cugir, angajat al unei spalatorii auto, ar fi sustras un autoturism taxi lasat…