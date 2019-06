ULTIMA ORĂ! VIDEO și FOTO! Pompierii au găsit cadavrul tânărului de 17 ani înecat în Trotuș Doua echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate in sprijin pentru efectuarea operațiunilor de cautare a unei persoane posibil inecate in raul Trotuș, pe raza localitații Pufești. Dupa aproximativ 4 ore de cautari, in jurul orei 18:30, echipajele au gasit victima, de sex masculin, in varsta de aproximativ 17 ani. Se deruleaza procedura de […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Pompierii au gasit cadavrul tanarului de 17 ani inecat in Trotuș apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

