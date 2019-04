Stiri pe aceeasi tema

- Inca un om deosebit ne-a parasit. Aseara, domnul profesor Nicolae Giurca a plecat sa predea ingerilor tainele literaturii asa cum a facut-o decenii de-a randul in cadrul Liceului din Dumitresti. Profesor de limba si literatura romana, Nicolae Giurca s-a nascut in data de 5 decembrie 1927 la Dumitresti,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani și un altul de 36 de ani, ambii din comuna Nereju, au murit luni seara, in urma unui cumplit accident rutier, in care au fost implicate un microbuz și un tren. Evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei C.A. Rosetti, in afara localitatii Balhacu, microbuzul, in […]…

- Mesteri si rapsozi populari au fost premiati vineri la Gala ”Tezaure Umane Vii”, la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, in cadrul unui eveniment in care a fost celebrata creatia romaneasca traditionala. „Acesti pastratori de traditie sunt cei care traiesc in realitatea spatiului si culturii…

- Videoclipul piesei ‘Despacito’, interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza marti EFE. Potrivit unui comunicat publicat vineri, ‘Despacito’ este cel mai vizualizat clip…

- Barbatul gasit impușcat intr-o mașina pe drumul spre Slobozia Cioraști are 61 de ani și ar fi patronul unor case de schimb valutar. Conform unor surse de la fața locului, mașina in care a fost gasit este ciuruita de gloanțe, fiind gasite zeci de cartușe. Barbatul ar fi fost impușcat de patru ori. Pe…

- Tanar depistat in flagrant la furat La data de 20 februarie a.c., ora 22.15, polițiștii din cadrul Poliției mun. Focșani au fost sesizați de catre un coleg care se afla in concediu de odihna despre faptul ca a surprins un barbat in timp ce sustragea un radiocasetofon dintr-un autoturism parcat pe…