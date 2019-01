Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc intr-un imobil la Haga, iar fatada cladirii s-a surpat, scrie presa olandeza duminica, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Cauza exploziei era necunoscuta imediat, precizeaza RTL News. Persoane s-ar putea afla prinse intre darmaturile unor ”case surpate”, potrivit postului.…

- Echipele de salvare au anuntat ca au gasit un bebelus de zece luni in viata printre ramasitele unei cladiri de blocuri din Rusia care s a prabusit partial in urma unei explozii de gaze, a relatat marti agentia ruse de presa TASS, citata de Reuters si Agerpres.roExplozia, care s a produs luni si despre…

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni dimineata devreme in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei, a informat mass-media locala, transmit dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile…

- Sanctiunile impuse companiilor apartinand miliardarului rus Oleg Deripaska, inclusiv cele care vizau producatorul de aluminiu Rusal si firma mama En+, vor fi ridicate de Trezoreria SUA. Anunțul a prabusit pretul aluminiului la cea mai redusa valoare din ultimele 16 luni, informeaza Reuters. Pe…

- ​Un dispozitiv a explodat luni în apropierea sediului SKAI TV din capitala Greciei, spargând fereste și afectând șase etaje, au anunțat autoritațile, adaugând ca nu exista persoane ranite, relateaza Reuters. SKAI este unul din cele mai mari posturi de televiziune…

- Corpurile a doi barbati si o femeie au fost gasite sub daramaturi in urma prabusirii a doua cladiri in orasul Marsilia din sudul Frantei, a anuntat brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile pentru gasirea altor potentiale victime continua, relateaza Reuters.

- Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost Lion Air care s-a prabușit in mare saptamana trecuta omorand 189 de pasageri avea un vitezometru stricat la ultimele patru zboruri, a afirmat luni Comitetul indonezian de Securitate a Transporturilor, fara sa se pronunțe asupra cauzei accidentului, relateaza…

- O persoana a fost ucisa si alte trei ranite, miercuri, de o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''A fost detonata o incarcatura exploziva'',…