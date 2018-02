ULTIMA ORA. Victor Slav, implicat intr-un accident

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a anunțat ca soțul ei, Victor Slav, a fost implicat intr-un accident pe partia de schi. Aflați intr-o mini vacanța de week-end la munte, Victor Slav și Bianca Dragușanu au trecut prin momente mai puțin placute. Realizatorul emisiunii Wowbiz s-a accidentat pe partia de schi și a avut…

- Cei doi porumbei au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior, scrie teotrandafir.com. Citeste si Bianca Dragusanu, despre problemele de cuplu. "Cum sa mai fac amor cu boul...."…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu au avut parte de un eveniment neplacut in weekend, la munte. Mai exact, prezentatorul TV a suferit un accident si s-a ranit grav la un picior, motiv pentru care acum are nevoie de carje pentru a se deplasa.

- Victor Slav si Bianca Dragusanu au avut parte de un eveniment neplacut in weekend, la munte. Prezentatorul TV a suferit un accident si s-a ranit grav la un picior, motiv pentru care acum are nevoie de carje pentru a se deplasa.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au avut parte de momente pe care le-au petrecut impreuna, pe partie. Blondina si partenerul de viata al acesteia au cazut de comun acord sa se relaxeze la munte, lucru ce s-a si intamplat.

- David Onica este un tanar de numai 22 de ani care a murit pe patul de spital dupa ce, in urma cu doar cateva saptamani, a suferit un teribil accident. In luna ianuarie, David Onica a suferit un accident cumplit pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Atunci, cinci tineri au ajuns la Spitalul Județean…

- Bianca Dragușanu se simte foarte bine in postura de prezentatoare a emisiunii “Te vreau langa mine”.Partenera de viața a lui Victor Slav a inceput ediția de azi a emisiunii, care coincide cu Ziua indragostiților”, vorbind telespectatorilor despre dragoste.Bianca a marturisit, printre altele, ca nu crede…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Un angajat al Tirrena Scavi SpA, constructorul unui lot al autostrazii Sebeș – Turda, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, la trei ani de la moartea unui coleg de șantier. De asemenea, in solidar cu firma, trebuie sa plateasca 35.000 de euro daune morale. Sentința a…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav sunt oameni ocupați, care au și recunoscut ca nu petrec atata timp impreuna cat și-ar dori. Oare sunt clipele departe de „iubi” mai grele pentru prezentatoare decat credeam inițial?

- Prezenta pe canapeaua de la "Teo Show" impreuna cu fiica ei si Victor Slav, Bianca Dragusanu a facut declaratii picante despre viata ei de cand a devenit mamica. Desigur, prezentatoarea TV a enumerat si cateva dintre ritualurile ei de zi cu zi, dar si despre micul razboi pe care il poarta cu fosta moderatoare…

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Bianca Dragusanu face ce face si mai spune cate ceva din cuibusorul ei si al lui Victor Slav. Vedeta a dezvaluit astazi ce o deranjeaza pe ea la tatal fetitei ei, dar si cum il testeaza sa vada daca tine la ea.

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV, dupa lunile de concediu maternal. Insa lucrurile nu au stat asa! Gabriela a fost data afara de la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic,…

- Un tanc petrolier al unei companii de stat iraniene s-a scufundat dupa ce timp de o saptamana a ars in urma coliziunii pe data de 6 ianuarie cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, a anuntat presa chineza,precizand ca o cantitate mare de petrol s-a scurs in mare,potrivit Reuters online.

- Un tanar de 19 din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut controlul…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime, a avut loc astazi, in jurul orei 13, in localitatea Bunești, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Din primele informații, un șofer in varsta de 60 de ani din localitatea Borleasa, județul Bistrița-Nasaud, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Bianca Dragusanu a vorbit despre perioada in care era gravida. Prezentatoarea TV a marturisit ca era foarte energica atunci cand se pregatea sa devina mamica. Bianca Dragusanu a facut o comparatie dintre ea si prietena ei. Vedeta este activa, iar amica ei este lenesa. „Cand eram gravida, aveam o energie…

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai. Bianca Dragusanu si Victor Slav au vrut sa sarbatoreasca in Dubai cumpana dintre ani…

- Multi dintre telespectatori si-au dorit si pana la urma s-a intamplat, pentru ca Andreea Mantea a ajuns in pat cu partenerul ei ”de scena”, Victor Slav. Si nu oricum, pentru ca renumitul cuplu a fost surprins de camerele de luat vederi! Bianca Dragusanu, iubita lui Victor Slav si colega de trust a Andreei…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri dupa-amiaza in Tomesti, in fata primariei. Din primele informatii obtinute de jurnalistii de la Ziarul de Iasi, se pare ca o persoana a ramas incarcerata. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor (SMURD, descarcerare) si de Politie. Vom…

- Sase persoane au fost ranite duminica dimineata dupa ce un microbuz inmatriculat in Ucraina a intrat intr-un parapet in zona localitatii Pojorata, pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc al DN17, scrie...

- Bianca Dragușanu este foarte cunoscuta in lumea showbiz-ului, dar și in lumea operațiilor estetice. Prezentatoarea TV și-a facut un tratament de infrumusețare și a trebuit sa se protejeze de mediul inconjurator, pentru a nu intra in contact cu bacteriile.

- Trei copii au ramas orfani dupa ce un sofer a provocat un accident pe Drumul National. Doi tineri, sot si sotie, au murit, iar copiii lor au fost raniti. Soferul a fost retinut, el fiind anchetat petru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza unul dintre cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si au ajuns sa fie implicati in scandalul izbucnit in urma despartirii Roxanei Dobre de Florin Salam. In prezent, bruneta s-a intors in resedinta manelistului cu tot cu fetitele lor: Rania si Jacqueline.

- Ilinca Vandici l-a invitat pe Victor Slav la dans, dar acesta a incercat sa evite momentul. Prezentatoarea de la ”Bravo, ai stil” nu a cedat, astfel ca Victor a trebuit sa se conformeze cerintei frumoasei prezentatoare.A

- Pompierii din cadrul Garzii Bals au intervenit in aceasta dimineata, cu o autospeciala complexa pentru descarcerare si un echipaj SMURD, pe DE 574, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, la un accident rutier. In evenimentul rutier au fost ...

- Bianca Dragușanu continua seria destainuirilor despre viața ei privata la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D. Bianca Dragușanu, care se muta intr-o casa mai mare , formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, impreuna cu care are o fetița. De altfel, ea a marturisit recent ca…

- Bianca Dragusanu a dezvaluit momentul in care a decis sa devina mama si motivul pentru care l-a ales ca tata al copilului ei pe Victor Slav. Blonda a vorbit cu aceasta ocazie si despre depresia post-natala.

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborire din Pasul Tihuta. Nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autocar cu 19 persoane la bord, implicat intr-un…

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au luat parte la un eveniment atipic, vineri seara, in Capitala. Deși de cele mai multe ori cei doi sunt vazuți la evenimente mai glamour, iata ca au facut deliciul tuturor celor prezenți la evenimentul in cauza.

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- In urma cuputin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Suceava cu Dobrila Eugeniu, in zona Boema. Un taxi si un autotusim au fost avariate in urma coliziunii. Se pare ca soferul masinii marca Opel a incercat sa fuga de la fata locului insa a fost prins la scurt timp.Soferul autoturismului…

- Bianca Dragusanu a povestit intr-o emisiune TV despre modul in care aceasta a primit un apel disperat din partea unei prietene, care i-a povestit ca, in urma cu o noapte, si-a visat fostul iubit. Blondina considera ca a ajuns la o varsta la care simte un echilibru, mai ales pentru ca are o relatie…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul I.C.Bratianu, vizavi de Iowemed.In coliziune a fost implicat un autobuz si un autoturism marca Dacia Logan.Potrivit SAJ Constanta, doua victime au rezultat in urma evenimentului. Una dintre victime a refuzat transportul, iar cea de a…

- Un german a condus timp de 56 de ani fara sa dețina permis. Totul a ieșit la iveala, dupa ce barbatul a fost implicat intr-un accident rutier minor, iar așa autoritațile au descoperit ca batranul de 74 de ani nu avea carnet. Germanul, in varsta de 74 de ani, a urmat in tinerețe lecții de condus, insa…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre anumite momente din interiorul relatiei sale cu Victor Slav. Blondina a recunoscut faptul ca exista momente cand tipa, insa dreptate tot nu i se face.

- Un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri a fost implicat intr-un accident, in localitatea Vadul Izei din judetul Maramures, intrand in coliziune cu un autocamion, informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, la nivelul judetului Maramures s-a declansat Planul Rosu de Interventie. O singura persoana a fost…