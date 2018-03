Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv joi solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. CAB a respins contestatia DNA si a mentinut decizia data pe 16 martie de Tribunalul Bucuresti. DNA a solicitat magistratilor inlocuirea…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Becali si a stabilit cuantumul despagubirilor catre Talpan la 30.000 de euro. „Respinge apelul formulat de apelantul parat, ca nefondat. Admite apelul formulat de apelantul reclamant. Schimba in parte sentinta apelata in sensul ca stabileste cuantumul…

- Gigi Becali a primit astazi o veste nu tocmai buna. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro.

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza, in sedinta de maine, cererile de transfer formulate de mai multi magistrati. Unul dintre ei este Iuliana Magdalena Olteanu, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, care solicita transferul la Parchetul de pe langa Curtea de Apel…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI susține ca in acest dosar exista presiuni uriașe din partea ”statului paralel” și arata ca s-a activat intreg…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat, informeaza Agerpres.ro. Curtea de Apel a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest…

- Cu doar trei saptamâni în urma, medical fusese plasat în arest la domiciliu de la Curtea de Apel București. În tot acest timp, DIICOT a încercat sa obțina, fara succes, arestarea preventiva a reputatului medic. Astfel, dupa decizia judecatoarei Adina Radu de la…

- Conform site-ului oficial al FRF, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat vineri asupra cererii FRF cu privire la obligarea Ministerului Tineretului si Sportului la emiterea avizului prevazut pe Legea Educatiei Fizice si Sportului pentru modificarile aduse Statutului FRF prin Adunarea Generala din 27…

- Un medic din Bucuresti, specialist obstetrica ginecologie, trimis in judecata si condamnat, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru vatamare corporala din culpa, neglijenta in serviciu, fals intelectual si uz de fals, a fost achitat definitiv. Cadrul medical a fost trimis…

- A mi ramas oluna si jumatate pana la alegerile FRF, astfel ca "razboiul de gherila" dintre Razvan Burleanu si Ionut Lupescu, principalii candidati, a inceput sa se dea pe toate planurile. Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa…

- Curtea de Apel București a admis, azi, solicitarea federatiei cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului pentru emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la șefia forului!Decizia nu este definitiva. Daca MTS…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Curtea de Apel Bucuresti a validat rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata trei avocati din Capitala implicati in derularea unor contracte de consultanta judiciara cu fosta societate de Inchidere Conservare Mine SA T&aci...

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Potrivit…

- Asistentul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Braila acuzat ca sedat si violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel la opt ani de inchisoare si obligat, impreuna cu unitatea medicala, sa-i plateasca unei victime daune morale de 15.000 de euro. Viorel Micu,…

- Cristi Borcea, Ioan și Victor Becali afla marți ce pedepse primesc in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Geanina Terceanu aproximativ 200.000 de euro, pentru a primi pedepse mai mici in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia Inaltei…

- Prefectul de Argeș refuza sa sancționeze primaria culpabila In plina dezbatere -interna și internaționala- asupra rolului justiției in Romania, Curtea de Apel București a fost sesizata pentru a condamna Statul Roman - prin Ministerul Finanțelor Publice pentru nerespectarea unor hotarari judecatorești…

- Politia Capitalei a anuntat, luni, ca o persoana necunoscuta a informat la 112 despre existenta unui sistem exploziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti. Si la Parchetul General este alerta cu bomba. Potrivit sursei citate, au fost luate masuri din competenta si urmeaza ca Biroul Pirotehnic al IGPR…

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…

- Traian Basescu a dezvaluit motivul pentru care Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut, achitarea avocatului Radu Pricop. Ginerele fostului președinte al Romaniei a fost implicat in dosar pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Tribunalul Bucuresti a decis, ieri, 3 februarie, prelungirea mandatului de arest la domiciliu in cazul chirurgului Mihai Lucan. Decizia magistratilor vine dupa ce, pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a emis un prim mandat de arest la domiciliu pe adresa renumitului chirurg.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Situație fara precedent intr-un dosar DNA care este judecat la Curtea de Apel București. Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte al ANPR și fost director in cadrul Ministerului Justiției, a formulat o cerere de stramutare a dosarului in care este judecata pentru abuz in serviciu. Solicitarea se bazeaza…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Regretata cantareata de muzica de petrecere Denisa Raducu a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu mai poate fi contestata! In urma…

- Un numar de 21 de traficanti de etnobotanice din cinci judete si Bucuresti, membri ai unei grupari infractionale care a actionat in perioada 2011 - 2012, au fost condamnati definitiv, la inchisoare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Decizia a fost pronuntata luni, 15 ianuarie 2018. 10 dintre inculpati sunt…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a judecat, astazi, contestatia depusa de procurorii DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate, sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan – cercetat in prezent sub control judiciar – va fi plasat in arest la domiciliu, au decis, vineri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti, transmite News.ro . Curtea de Apel Bucuresti a judecat vineri contestatia depusa…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior, acesta fusese cercetat sub control judiciar. A

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița, procurorul Daniela Maria Manolache, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, are probleme cu legea penala. Direcția Naționala Anticorupție a trimis-o in urma cu o saptamana in judecata pe Daniela Maria…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Criminala de la metrou va mai sta inca 30 de zile in arest, au decis vineri magistrații Tribunalului București. Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor, dupa ce a impins…

- Florin Dragomir Fratica, fost primar al comunei Bradu, judetul Arges, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie sub forma instigarii la abuz in serviciu, intr-un dosar legat de retrocedarea unui teren, prejudiciul in acest caz fiind de peste 35 milioane…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Eveline Cismaru, tanara care a spart sistemul de securitate al Poliției din Washington, publica poze provocatoare pe Facebook. Ea a fost arestata, alaturi de Mihai Alexandru Isvanca, pe 15 decembrie, la București, in cadrul unei operațiuni care viza mai mulți hackeri romani. Mihai Alexandru Isvanca…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB).

- Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei. „Obliga inculpatul Iordache Nelu sa plateasca partii civile Banca Comerciala Romana suma de 11.379.218,73 lei cu titlu de daune materiale”, au mai decis judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, prin decizia de…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…