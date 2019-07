Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte (vineri spre sambata-n.r.), in jurul orei 02.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au urmarit un autoturism de pe raza localitații Urechești pana pe strada Valcele din municipiul Focșani. Conducatorul auto, in varsta de 30 de ani, din oraș Odobești, nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- Astazi, in jurul orei 12:40, un echipaj al Serviciului Rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe D.N.2 / E85, pe direcția Buzau-Focșani insa conducatorul auto și-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Vrancea au desfașurat vineri, incepand cu ora 6.00, o acțiune pe raza municipiului Focșani, pe mai multe etape. In intervalul orar 8:00-10:00, ei au acționat pe linia abaterilor savarșite de pietoni. De asemenea, au fost verificați atat conducatori auto…

- REZULTATELE ACTIUNII T.I.S.P.O.L In perioada 1-7 aprilie a.c., politistii rutieri vrancenii au acționat pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute 97 de permise de conducere. Politistii din cadrul Serviciului Rutier,…