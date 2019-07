ULTIMA ORĂ! UPDATE! FOTO! Două persoane rănite după o coliziune frontală între două autovehicule, la Răstoaca Prin apel 112, pe DN 23 Rastoaca a fost sesizata o coliziune frontala intre doua auto, in curba. Traficul este blocat la acest moment (ora 21.40 n.r.), rezultand 2 victime, conștiente. UPDATE! In urma testarii cu aparatul etilotest, in cazul unuia dintre conducatorii auto, un barbat de 44 de ani, din comuna Vulturu, a rezultat […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! FOTO! Doua persoane ranite dupa o coliziune frontala intre doua autovehicule, la Rastoaca apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin apel 112, pe DN 23 Rastoaca a fost sesizata o coliziune frontala intre doua auto, in curba. Traficul este blocat la acest moment (ora 21.40 n.r.), rezultand 2 victime, conștiente. IPJ Vrancea Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Doua persoane ranite dupa o coliziune frontala intre doua autovehicule, la…

- Prin apel 112, pe DN 23 Rastoaca a fost sesizata o coliziune frontala intre doua auto, in curba. Traficul este blocat la acest moment (ora 21.40 n.r.), rezultand 2 victime, conștiente. IPJ Vrancea Articolul ULTIMA ORA! Doua persoane ranite dupa o coliziune frontala intre doua autovehicule, la Rastoaca…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza (sambata) pe DN 2D, la ieșire din Bolotești spre Vidra. Potrivit primelor informații, un autoturism ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta. In urma impactului, doua persoane, aflate pe motocicleta, au fost ranite ușor. Cauza producerii pare a…

- Activitați pentru prevenirea traficului de persoane In zilele de 10 și 11 iulie a.c., polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Serviciului de Ordine Publica și al posturilor de poliție Vulturu, Tamboești și Chiojdeni au desfașurat activitați pentru prevenirea…

- Doua mașini s-au ciocnit, sambata dimineața, pe DN2 E85, la Haret. In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme, una dintre mașini a luat foc, iar doua persoane au fost ranite. Traficul a fost inițial blocat pe ambele sensuri, fiind apoi reluat pe un sens. Potrivit Biroului de presa al IPJ Vrancea,…

- Pompierii adjudeni intervin la aceasta ora (duminica, 13.30) pentru salvarea unei persoane care ar fi cazut intr-o fantana. Potrivit informațiilor, intervenția are loc in satul Ciorani, comuna Pufești. Pompierii sunt ajutați de volontarii SVSU din comuna, la fața locului fiind și o ambulanța a SAJ Vrancea.…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 18.20, pe drumul care duce spre Petrești. Conform primelor date, „prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier in care sunt implicate doua autovehicule, la ieșire din Municipiul Focșani spre satul Petrești. Conform apelului, doua…