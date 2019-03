Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este favorabila amanarii scurt timp a iesirii Marii Britanii, a declarat miercuri dupa-amiaza Donald Tusk, presedintele Consiliului European, conditionand decizia de un vot favorabil pe tema Acordului Brexit in Parlamentul britanic."In contextul consultarilor pe care le-am…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat ca este „fizic imposibil” ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana la termenul stabilit, 29 martie, deoarece nu mai este suficient timp pentru procedurile legislative, relateaza BBC, preluat de Mediafax. Chiar daca parlamentarii vor…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va lucra din greu pentru a obține aprobarea unui Acord Brexit, a declarat vineri purtatorul de cuvant al premierului, relateaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. „A lucrat din greu pentru a oferi un Acord și va continua sa faca acest lucru”, a declarat…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Olly Robbins, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru Brexit, susține ca parlamentarii britanici au de ales între acordul elaborat de Guvernul Theresa May sau o amânare a termenului iesirii Regatul Unit din Blocul comunitar, informeaza postul ITV, citând o conversație privata, potrivit…

- Partidul Laburist, aflat în opozitie, va cere Guvernului Theresa May sa organizeze un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana daca Acordul Brexit nu va fi aprobat de Camera Comunelor, afirma un lider al formatiunii, John McDonnell.

- Liderii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea amanarii pana in anul 2020 a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Germania si Franta au exprimat disponibilitatea de a prelungi negocierile, dupa ce Camera Comunelor a respins Acordul Brexit, conform The Times.

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…