- Un tanar de 25 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins intr-o parcare din Focsani, incercand sa vanda droguri de risc. Alte sase persoane din anturajul sau au fost duse la audieri. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T…

- Indragitul profesor de limba și literatura romana, Gheorghe Zaharia, s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Gheorghe Zaharia a predat la școlile din Andreiașu, Tulnici, iar in Focșani la Liceul Pedagogic și Colegiul Național Unirea. A fost un profesor iubit de elevi și apreciat…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au depistat un barbat care avea asupra sa 350 grame hasis. Cel in cauza a fost retinut.

- Balul balurilor bobocilor din acest an s-a lasat cu acuzații grave la adresa organizatorilor. Cei care acuza sunt elevii Liceului Pedagogic din Focșani, care se pare ca au fost favoriții publicului. Sunt aduse acuzații membrilor juriului, care, spun parinții concurenților, ar fi favorizat…

- Campionatele Naționale de aruncari lungi care au avut loc la București la sfrașitul saptamanii trecute au fost dominate de sportivii ajudeni care, pana la inchiderea ediției de astazi a Monitorului de Vrancea erau in desfașurare, au consfințit dominarea acestei probe de sportivii…

- Accident DN 2 L Campuri. Un barbat, de 58 de ani, din localitate, s-a angajat neregulamentar in traversarea strazii fiind acroșat de un autoturism condus pe sensul de mers Soveja-Panciu de catre un barbat, de 35 de ani, din municipiul Focșani. In urma testarii cu aparatul etilotest rezultatul…

- Caștigatorii proiectului cultural „Eu scriu: Concursul de creație literara „Gabriel Funica”, Editia I, 2018, organizat de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea au fost desemnați ieri, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul instituției de cultura. Concursul…

- La data de 17 martie a.c., ora 16.12, Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata de catre reprezentantul unei societați comerciale cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta ar fi lovit și spart display-ul unui aparat de jocuri de noroc. La scurt timp, polițiștii au identificat un barbat, de 34…

- Din primele informatii furnizate de reprezentantii ISU Vracea, cinci persoane, intre care un copil mic, au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme. La fata locului se afla politisti, un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Vrancea, dar si ambulante de la SAJ si SMURD Vrancea.…

- Nu a acordat prioritate de trecere unui pietonLa data 14 martie a.c., ora 14.00, un barbat, de 68 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Independenței, a efectuat virajul la dreapta și a acroșat ușor un tanar, de 17 ani, care traversa pe trecerea de…

- Seria intalnirilor din cadrul Programului „Eu, Tu, Noi și Cancerul”, adresate persoanelor din Focșani diagnosticate cu cancer si familiilor acestora, va continua vineri, 16 martie 2018, intre orele 15.30-18.30, la Sediul central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,…

- Polițiștii au fost sesizați vineri, in jurul orei 17.00, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Garoafa, ar fi fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale de catre un vecin. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier La data de 8 martie a.c., ora 00.15, pe DN 2 E 85, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un minor, de 13 ani, din comuna Slobozia Cioraști, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Anunt de presa Data 09 Martie 2018 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea Focsani, judetul Vrancea” SC PROJECT TEAM SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea…

- In data de 06.03.2018, mai multe apeluri primite la numarul unic de urgenta 112, au chemat la interventii echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea. Prima misiune s-a desfasurat in comuna Pufesti,…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe a pornit o lupta apriga cu unele pericole ideologice, in opinia sa, care se manifesta in societatea romaneasca. Mai exact, parlamentarul a vorbit despre evenimentele de la Focșani care se remarcau prin discuții despre comunitatea LGBT și discriminare. Activiștii invitați…

- Ieri, printr-un apel la Numarul Unic “112”, medicii de la Ambulanța și polițiștii au fost anunțați ca in casa scarii unui bloc din Ploiești (Cartier Mihai Bravu), un tanar a fost gasit spanzurat. Personalul medical ajuns la fata locului a incercat minute bune sa-l resusciteze pe tanarul in varsta de…

- Elevii din Vrancea au facut o petiție online prin care cer suspendarea orelor de curs in zilele cu vreme severa, documentul strangand pana acum peste 1.600 de semnaturi. Petiția online se intituleaza ”Inchiderea școlilor in județul Vrancea” și a strans pana acum 1.631 de semnaturi „Am creat aceasta…

- Un seism cu magnitudinea 2.4 a fost inregistrat, in acesta noapte, la 18 kilometri adancime, in judetul Vrancea.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la ora 22.51, la coordonatele 45.53 N ; 26.96 E, la 139 km NE de Bucuresti, 26 km SV de Focsani si 5 km SE de…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- ISU Vrancea a anunțat, la ora 19.04, o avarie la rețeaua electrica din comuna Barsești, 600 de consumatori fiind afectați. In jurul orei 17.00, trei autoturisme nu puteau inainta din cauza zapezii depuse pe carosabil, pe DJ 205E, Vidra - Vizantea – Livezile. Utilajele societații SOTIREX…

- Profesoara Elena Vrajitoru a pierdut, sambata, lupta cu o boala nemiloasa, dupa 10 ani de suferința. Aceasta a predat informatica mai bine de doua decenii la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” din Focșani. ”Un om deosebit, care in urma cu 10 ani a primit un diagnostic crunt.…

- Descoperire socanta in Sectorul Buiucani al capitalei. Un tanar, in varsta de 31 de ani, a fost gasit noaptea trecuta, strangulat in casa. Totul s-a petrecut intr-un bloc de locuinte de pe strada Alba Iulia.Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.

- Asociația C4C - Communication for Community ( www.c4c.ro ), impreuna cu Asociația Centrul de Resurse pentru Organizațiile Studențești ( www.cros.ro , www.universitateaalternativa.ro ), anunța demararea proiectului Lin Start-up (SMIS 106058), proiect contractat in cadrul Apelului Romania Start-Up Plus,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 februarie a.c., decretele de decorare a unor cadre militare. Conform unui anunț de pe site-ul președinției Romaniei, „in semn de recunoștința și apreciere a profesionalismului, curajului și spiritului de sacrificiu dovedite in…

- Scene șocante s-au derulat, saptamana trecuta, pe strada, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Un tanar de 24 de ani, din localitate, a fost lovit de mai multe ori cu un cuțit, iar medicii au fost nevoiți sa-i amputeze un picior. Iulian are insa in continuare nevoie de ajutor. „Am…

- O eleva de clasa I, de la Școala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu Focșani, a fost diagnosticata cu scarlatina. Este primul caz inregistrat in aceasta școala, dar nu și din Focșani. Saptamana trecuta, doi copii de la Școala Ștefan cel Mare au fost internați in spital cu scarlatina. ”Avem o fetița de clasa…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o atentionare meteo Cod Galben de ceata valabila pentru judetele Vrancea si Galați. Potrivit acesteia, pana la ora 9,00, se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitații, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. In judetul Vrancea…

- 22 de infractiuni de furt de energie electrica si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de politistii din Vrancea, in urma unor perchezitii efectuate ieri.Vineri, 26 ianuarie a.c., politistii…

- Politistii Serviciului Ordine Publica si cei ai Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti, insotiti de specialisti ai S.C. Electrica S.A Focsani, au derulat actiuni pentru prevenirea si combaterea sustragerii de energie electrica in comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea. In urma legitimarii a 35…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT DE ENERGIE ELECTRICA 22 de infracțiuni de furt de energie electrica și executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de polițiști, in urma…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Are 30 de ani, este una dintre cele mai frumoase polițiste din Vrancea și mama unui copilaș de un an și doua luni. Pana mai ieri, era mereu cu zambetul pe buze. Fire sportiva, optimista și puternica, nimic nu parea ca-i sta in calea spre o viața frumoasa alaturi de copilașul și de soțul care o iubesc…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs luni în jurul orei 22:00 într-o regiune din România. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 15/01/2018 la ora 22:00:06(ora…

- Un seism cu magnitudinea 2.4 a fost inregistrat, in aceasta noapte, in judetul Vrancea, la ora 22.00, la numai cinci kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.85 N ; 26.76 E, la 166 km N de Bucuresti, 37 km NV de Focsani si doi…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a ales sa-si puna capat vietii luni noapte. Baiatul s-a spanzurat in padure, iar din pacate medicii sositi la fata locului nu l-au mai putut salva.

- UPDATE Baiatul care s-a sinucis a fost observat de un adolescent de 16 ani care trecea prin zona. El s-a urcat intr-un copac la o inaltime de 13-14 metri si s-a spanzurat cu sireturile de la ghete. Politia a deschis un dosar penal de cercetare in acest caz. TEXT INITIAL Un grup de tineri l-ar fi observat…

- Alexandru și Gabriel Creanga din Focșani, doi frați in varsta de 14, respectiv 11 ani, ambii afectați de Distrofia musculara Duchenne, au ajuns in situația de a abandona școala, de a nu mai socializa, de a nu mai putea ieși pur și simplu din apartamentul in care locuiesc. Este povestea publicata de…

- Comunicat de presa Lansarea proiectului CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI UAT Județul Vrancea a depus proiectul CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINTE ALE NATURII ȘI ACVARIU - CASA TATOVICI in cadrul Programului…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca printre prioritatile anului 2018 se vor numara dotarea spitalelor judetene cu aparatura necesara, inceperea constructiei celor opt spitale regionale, dar si constructia de autostrazi si drumuri. ‘Inceperea constructiilor unor obiective importante: cele opt spitale…