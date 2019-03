Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare pentru represiune nedreapta in dosarul procurorilor de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea. In acest dosar, Onea și Negulescu sunt sub control judiciar. Dupa 5 ore de audieri, Kovesi a spus ca a avut parte de un tratament nedrept și ilegal…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a venit, joi, la Sectia de investigare a magistratilor, ca sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Doar ca la audieri a aflat ca e suspecta intr-un alt dosar. Tot astazi, Conferinta Presedintilor…

- Potrivit Romania TV, procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, cunoscut sub numele de ”Portocala”, au facut denunțuri impotriva Laurei Codruța Kovei, fosta șefa a DNA. Astfel, pe numele fostei șefe a DNA s-a mai deschis un dosar, informeaza sursa citata. Laura…

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie a pus-o sub urmarire penala pe Laura Codruta Kovesi intr-un al doilea dosar penal, potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3. Se pare ca fosta sefa a DNA a fost turnata procurorilor si judecatorilor de insisi "paraditorii" de la DNA Ploiesti,…

- Laura Codruța Kovesi va fi din nou audiata de catre Secția de anchetare a magistraților, in dosarul in care fosta șefa DNA are calitatea de suspect, faptele anchetate fiind luare de mita, marturie mincinoasa și abuz in serviciu, au precizat surse apropiate anchetei. Audierea va avea loc joi. …

- Laura Codruța Kovesi va fi din nou audiata de catre Secția de anchetare a magistraților, in dosarul in care fosta șefa DNA are calitatea de suspect, faptele anchetate fiind luare de mita, marturie mincinoasa și abuz in serviciu, au precizat surse apropiate anchetei. Audierea va avea loc joi.Miercuri…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca Laura Codruta Kovesi "va avea o viata foarte grea" si va fi pusa sub acuzare, referindu-se la citatia primita de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect. "Doamna…

- Procurorii de la DNA Ploiesti ajung la Inalta Curte de Casatie si Justitie la completul de 5 judecatori, acolo Inspectia Judiciara a contestat decizia CSM in legatura cu cercetarea disciplinara a procurorilor care au comis abuzuri. Sectia pentru procurori a CSM a avizat cererea de revocare a procurorului…