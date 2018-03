Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au avut de suferit dupa microbuzul cu care se deplasau s-a rasturnat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza in apropiere de localitatea Costești.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est…

- Un TIR s-a rasturnat, marți dimineața, in afara parții carosabile, dupa ce s-a ciocnit cu o dubița, pe autostrada Deva-Sibiu, o persoana fiind posibil ranita ușor. Accidentul de marți dimineața de pe autostrada a avut loc in zona localitații Șibot, din județul Alba. Sensul de mers nu este blocat, intrucat…

- Un tânar de 24 de ani a murit la volan în noaptea de duminica spre luni, 12 martie, dupa ce a pierdut controlul autoturismului, a lovit un copac și s-a rasturnat de mai multe ori pe câmp cu autoturismul. Barbatul era șofer de TIR experimentat, facând curse în toata Europa.…

- Un autotren care transporta masini noi s-a rasturnat. Accidentul s-a produs luni, pe DN7, in dreptul localitații The post Un autotren care transporta masini noi s-a rasturnat (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut, scrie Romania TV. Accidentul…

- UPDATE: Microbuzul implicat in accident este inmatriculat in Republica Moldova, iar autoturismul Renault, in care s-au aflat cele trei victime, este cu numar de Vaslui. Continua si acum, la fata locului, interventia salvatorilor de la SMURD, care actioneaza pentru descarcerarea victimelor prinse intre…

- Un TIR s-a rasturnat azi-noapte pe DN1, pe Dealul Perșaniului. La fata locului au ajuns un echipaj de la Drumurile Naționale – secția Brașov, Politia Rutiera și un echipaj SMURD. Circulatia se desfasoara pe un sens, fiind dirijata de catre Politia Rutiera. La ora produceri acidentului (ora 4.00) carosabilul…

- AMANUNTE…Ies la iveala noi amanunte legate de accidentul produs duminica seara, in apropiere de localitatea Sapte Case. Cei doi soferi implicati in accident sunt cetateni cu dubla cetatenie romana si moldoveana. De asemenea, povestea soferului care a provocat accidentul, dar a scapat doar cu rani usoare…

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului de Interne din Mexic, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale.

- Accidentul a avut loc in aceasta seara la ieșire din Buziaș spre Lugoj. Doua mașini in care erau cinci persoane s-au lovit frontal, iar in urma impactului patru dintre persoane au ramas incarcerate. Un copil de numai șase ani a fost preluat de un echipaj SMURD in stop cardio respirator. Medicii nu au…

- Doi barbați au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a derapat și a lovit un podeț. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, la Enachești, pe Drumul Județean 118. Conform cercetarilor efectuate de polițiștii rutieri, șoferul de 65 de ani,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un microbuz cu 12 persoane, cetateni din Republica Moldova, s-a rasturnat aseara, in jurul orei 22:00, pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, Romania. Microbuzul venea dinspre Crasna si se indrepta spre Vama Albita, transmite tvrmoldova.md

- Un microbuz cu 13 persoane s-a rasturnat, miercuri seara, pe DE 581, in localitatea Cretesti din județul Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce in zona au fost ninsori, iar șoferul nu a adaptat viteza la condițiile meteorologice. Microzubul, la bordul caruia se aflau 13 persoane din Republica Moldova,…

- Un accident rutier, provocat de conditiile meteo, a avut loc pe soseaua ce leaga Aradul de Timisoara, intre localitatile Vinga si Sagu. Un autoturism al carui sofer nu a adaptat viteza la conditiile carosabilului umed s-a rasturnat efectiv pe carosabil. Din fericire, conducatorul auto a scapat nevatamat…

- Accidentul rutier s-a produs, luni seara, pe drumul judetean 692, intre localitatile Varias si Gelu, din judetul Timis. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in accident au fost implicate o masina in care se afla doar soferul si un autocar cu 40 de pasageri…

- O batrana de 75 de ani din municipiul Hunedoara a cazut prada escrocilor, dupa ca a fost anunțata telefonic ca fiul sau a avut un accident și trebuie opera de urgența. Aceasta, fara sa mai stea pe ganduri a dat toți banii pe care ii avea in casa. In total femeia le-a dat escrocilor 3.000 […] The post…

- Patru elefanți au murit sambata seara, dupa ce au fost loviți de un tren de pasageri in India. Accidentul a fost destul de violent, insa niciun pasager nu a fost ranit. Cel de-al cincilea elefant a fost ranit destul de grav. Conform estimarilor, in statul Assam traiesc aproape…

- O femeie a suferit mai multe leziuni dupa ce microbuzul in care se afla a lovit un copac de pe marginea drumului de acces catre Aeroportul Stefan cel Mare Suceava. Accidentul a avut loc astazi dupa amiaza. Microbuzul apartine aeroportului Suceava si este folosit pentru transportul angajatilor. Femeia…

- Un microbuz de pasageri, care efectua curse regulate intre municipiul Botosani si orasul Saveni, s-a rasturnat, astazi dupa-amiaza, pe drumul national DN 29, la iesirea din localitatea Ungureni, in urma incidentului fiind transportat la spital un copil de 15 ani. Potrivit sefului Serviciului Politiei…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Un autobuz care transporta pe aeroportul din Frankurt pasageri de la avionul cu care sosisera catre terminal a intrat joi in coliziune cu un camion pe platforma aeroportului, in urma accidentului soferul autobuzului si 13 pasageri fiind raniti, informeaza agentia DPA.Nu este clar de ce s-a…

- Un microbuz de marfa in care se aflau cinci persoane din Gorj s-a rasturnat joi dimineața pe DN 66 in județul Hunedoara, șoferul scapand mașina de sub control intr-o curba. Microbuzul s-a rasturnat și a intrat direct in...

- Traficul rutier este blocat, marti dupa-amiaza, pe DN 2B, intre Soseaua Baldovinesti si municipiul Braila, in urma unui accident cu cinci victime, intre care una inconstienta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. "In accident au…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un tir incarcat cu pompe de apa s-a rasturnat duminica la pranz, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Accidentul s-a produs duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 12,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Un tir incarcat cu pompe de apa a ieșit de pe carosabil,…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp in București! Un taximetru și un autoturism sunt implicate. Conform ISU, patru persoane au fost ranite. Accidentul s-a intamplat in Sectorul 2, in zona Baba Novac. Circulația e blocata pe un fir de circulație.Citește și: Ce salariu primea…

- Mai multe persoane, printre care si o adolescenta, au suferit hipotermii din cauza vremii reci. Doua persoane din raioanele Falesti si Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de inconstienta. Pacientii fiind in stare extrem grava au decedat in drum spre spital, transmite IPN.

- Potrivit primelor informatii, accidentul s-a produs dupa ce soferul masinii nu ar fi acordat prioritate unui TIR pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin. "Accidentul produs intre autoturism si un autotren s-a soldat cu trei victime, dintre care una in stop cardio-respirator.…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Accident langa satul Serpeni, Anenii Noi. Un microbuz, care transporta in aceasta dimineata un grup de muncitori la o intreprindere, s-a rasturnat si a nimerit intr-un sant. Potrivit politiei, soferul a pierdut controlul asupra volanului.

- Din cauza ninsorii si a vantului puternic un autobuz care transporta 18 pasageri s-a rasturnat. Trei pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana a ajuns la spital. Ceilalti au stat cateva ore la sediul unei primarii, apoi au fost luati de un alt autobuz. (Radio Iasi/FOTO arhiva ziare.com)

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a rasturnat.…

- Una dintre tinerele care a supravietuit impactului violent, iar acum se zbate intre viata si moarte, starea ei fiind critica, si-a pierdut in accidentul de langa Anenii Noi sotul si fiica de doar un an si 5 luni, scrie protv.md Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- „Conform primelor informații, în jurul orei 9:00, conducatorul unui autoturism ar fi patruns pe strada Clujului fara sa acorde prioritate de trecere unui autocar, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, ambele autovehicule au patruns pe sensul opus de mers.…

- Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Teleorman, accidentul s-a produs pe un drum din localitatea…

- Un șofer baut a provocat un accident cu șapte raniți pe traseul din apropierea localitatea Hajdieni, Raionul Glodeni. Accidentul a avut loc in prima zi din an, in jurul orei 12.20, la ieșirea din oraș. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de catre Ludmila Condrat, ofițer de presa in cadrul Inspectoratului…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- ACCIDENT CUMPLIT Un autocar romanesc s-a rasturnat in Ungaria. Soferul a adormit la volan Un autocar romanesc s-a rasturnat duminica, in Ungaria. In masina se aflau noua persoane, toate de nationalitate romana. Accidentul s-a produs din cauza ca soferul a adormit la volan. Autocarul venea din Franța…

- Un grav accident rutier s-a produs pe Dn 2 E85, in punctul Crucea Comisoaiei. Din primele date ar fi vorba despre un autoturism rasturnat. Din primele date, un conducator auto ar fi pierdut controlul autoturismului si s-a rasturnat pe camp. Din impact ar fi rezultat ranirea a 5 victime, din care si…

- In urma cu putin timp un grav accident s-a petrecut pe DN2 E85 in puntul numit Crucea Comisoaiei unde un autoturism s-a rasturnat. Din primele relatari de la fata locului se pare ca sunt 5 victime printre care si un copil.

- Un barbat din Calnic, care se afla pasager intr-o duba, a fost ranit, in aceasta dimineața, dupa ce șoferul acesteia, care ulterior a murit, a intrat intr-un cap de pod și apoi s-a rasturnat, in județul Sibiu. Un barbat de 37 de ani, din Cristian, a murit, marți dimineața, in urma unui accident produs…

- Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovsky, la statia de metrou Slavyansky Bulvar, in vestul Moscovei. Cel putin cinci persoane au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe drum si a cazut pe scarile de coborare in statia de metrou.

- Cel putin 13 oameni au murit si noua sunt dati disparuti in urma ciocnirii a doua nave in apele tanzaniene ale lacului Tanganyika, transmite AFP. Accidentul a avut loc vineri in zori si a implicat un vas ce transporta 135 de pasageri si un altul cu 63 de persoane la bord, a declarat, pentru…