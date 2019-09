Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de cinci ani din municipiul Bistrita a supravietuit, luni dupa-masa, unei caderi de la etajul al treilea al blocului in care locuia, fara sa sufere leziuni care sa ii puna viata in pericol. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud,…

- Cele patru victime ale accidentului rutier, inregistrat duminica dupa-amiaza, in satul tulcean Vacareni, au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, a declarat directorul Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA), Dumitru Valcu, potrivit Agerpres.Alte doua persoane, un copil…

- Cetațenii din Deva au semnalat prezenta unor numerosi serpi din specia vipera comuna (Berus), in oras, iar un copil de 13 ani chiar a fost muscat si a ajuns de urgenta la spital. Potrivit acestora, in ultimele zile, mai multe vipere au fost observate in diverse zone din oras, iar seara trecuta, un copil…

- Un copil de doi ani din Iasi a murit, aseara, dupa ce a cazut de la etajul al noulea din blocul in care locuia. Baietelul era in grija tatalui și, intr-o clipa de neatenție a parintelui, s-a impins in plasa de la geam si a cazut in gol.

- Adolescenta a fost transportata la spital cu politraumatisme multiple dupa ce a cazut luni seara de la etajul al treilea al unui magazin din cartierul Dorobanti, Buzau. Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, la locul interventiei s-au deplasat doua echipaje de pompieri, noteaza Agerpres. Fetita a cazut…

Baietelul de 2 ani din Livezile, care a cazut in 5 martie intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum ...