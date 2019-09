Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai doi ani a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuințe din Focșani. In urma impactului violent copilul a decedat pe loc. ”In urma cu scurt timp am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Focșani, pe bulevardul Unirii, un copil, in varsta de aproximativ…

- In ziua de 21 august a.c., in jurul orei 12.30, Moscu Andrei Fabian, in varsta de 9 ani, a disparut din parcul situat in Piața Unirii din Focșani. Minorul are urmatoarele semnalmente: 1,30 m, par șaten, scurt. La momentul dispariției purta pantaloni lungi, tricou de culoare turcoaz, rucsac albastru…

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…

- Polițiștii au fost sesizați astazi, la ora 15.06, prin apel 112, in legatura cu producerea unui accident de munca. Potrivit Biroului de presa al IPJ Vrancea, pe raza municipiului Focșani, in zona SUD, un barbat a cazut pe pe schela, de la aproximativ 4 metri. Acesta a fost luat de Ambulanța, in vederea…

- O femeie a fost batuta crunt de mai multe persoane, femei și barbați, pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Comisariat. Incidentul a avut loc in jurul orei 21.45. Mai multe persoane care stateau la aer pe o bancuța au fugit, la fel și trecatorii. Conform unor surse, femeia a ajuns la spital, dupa…