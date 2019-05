Vremea va fi frumoasa marti, cu temperaturi mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, mai ales in zonele de campie. De miercuri vin ploi puternice. De vina este un ciclon mediteranean care se va pozitia in urmatoarele zile deasupra tarii noastre. Marti, conform meteorologilor, vremea va fi in general instabila si se va raci usor. Temporar innorarile vor fi accentuate si vor cadea averse, insotite si de descarcari electrice, in cea mai mare parte a tarii. Izolat, vor fi conditii de grindina, iar cu precadere in sud-vest si la munte, cantitatile de apa vor fi mai insemnate. Vantul va avea…