ULTIMA ORA – Un aviont turcesc s-a prabusit. TOTI PASAGERII AU MURIT

Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters."Putem confirma ca un…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza...

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters. ‘Putem confirma ca un avion privat…

- 11 persoane au fost ucise in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA și preluat de Agerpres.

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Un avion privat turc, cu 11 oameni la bord, s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Agențiile de știri asriran.com, care citeaza Organizației Aviației Civile, arata ca este vorba despre un avion privat care s-a prabușit la 370 de kilometri sud de Teheran. Avionul a…

- Cel putin cinci persoane au murit, miercuri, in urma prabusirii unui elicopter al serviciilor de securitate ruse in sudul Ceceniei, la circa opt kilometri de frontiera cu Georgia, transmit Reuters si dpa. Aparatul de zbor, un model Mi-8, a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri…

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, însarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, în vârsta de 4 ani, a fost omorâta într-un accident de masina care a avut loc în New York, potrivit Reuters.

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe al Frantei, a declarat, luni, ca Teheranul trebuie sa rezolve preocuparile legate de programul sau balistic, in caz contrar Iranul risca noi sanctiuni economice, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rachetele balistice ale Iranului pot…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Cel putin 17 persoane au fost omorate in Mozambique, dupa ce un munte de deseuri s-a prabusit peste casele lor, in Maputo, capitala tarii, scrie BBC. Mai multi rezidenti au fost raniti...

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP.

- Un avion de linie care asigura o legatura interna s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului cu 66 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Toate cele 66 de persoane aflate la bordul avionului prabusit in Iran au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman,…

- Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers a decedat miercuri, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul Olandei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politicianul crestin-democrat, care a condus guvernul olandez in anii '80 si la inceputul anilor '90, iar ulterior a detinut functia de…

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters,…

- Unsprezece persoane vârstnice au murit miercuri noaptea într-un incendiu la un centru de sprijinire a persoanelor fara adapost, din nordul Japoniei, a informat media locala, preluata de dpa.

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- In mai multe tari din Europa, rafalele violente au avut miercuri consecinte devastatoare. Conditiile dure au dus la moartea unei persoane, au produs deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian si au lasat mii de locuinte in intuneric, potrivit Reuters si AFP.A A A A A A A

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvânt al ministerului securitatii publice, relateaza AFP, citata de

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- O persoana a murit in urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, miercuri, informeaza Reuters. Cele mai multe de persoanele ranite…

- Propietarul si administratorul complexului din orasul sud-coreean Jecheon, in care 29 de persoane au murit in urma unui incendiu, au fost arestati de autoritatile sud-coreene, fiind acuzati pentru nerespectarea unor masuri de siguranta, a anuntat, marti, politia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…