Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta F-16 care efectua un antrenament de rutina s-a prabușit într-un depozit de lânga baza aeriana March din sudul Californiei, transmite Reuters. Pilotul s-a catapultat, dar cinci persoane aflate la sol au fost ranite, potrivit unor oficiali militari. Gravitatea ranilor…

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…

- Zona unde s-a prabușit avionul de mici dimensiuni,in care se aflau afaceriștii Liviu Bucațica și Mihai Covaciu ar fi extrem de dificila pentru zbor,intrucat vanturile puternice iși fac cap tot timpul anului, mai ales atunci cand se strica vremea. Satenii spun ca locul unde avionul de mici dimensiuni…

- Un avion s-a prabușit in Statele Unite, in momentul aterizarii. Aparatul de zbor era de mici dimensiuni și avea la bord șase persoane. Niciuna nu a supraviețuit, au confirmat autoritațile americane. Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american…

- Capitanul avionului care s-a prabușit luna aceasta in Etiopia nu ar fi utilizat simulatorul de zbor pentru noul Boeing 737 MAX 8 inaintea zborului, a declarat un coleg al acestuia, citat de Reuters. Yared Getachew, capitanul avionului, ar fi fost programat pentru un training la sfarșitul acestei luni,…

- Ancheta in cazul avionului prabușit in Etiopia continua. Anchetatorii americani au oferit recent o informație, care ar putea elucida misterul prabușirii aeronavei.Citește și: Exploziv: Volkswagen, data in judecata in SUA pentru ca și-a fraudat 'MASIV' investitorii Anchetatorii au descoperit…

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- Ministrul Apararii din Rusia a facut publica, miercuri, o filmare în care un avion de lupta intercepteaza un aparat de recunoaștere al SUA deasupra apelor neutre din apropierea graniței vestice, noteaza Moscow Times. Avionul rus, un Flanker Sukhoi Su-27 se apropie și urmarește un avion…