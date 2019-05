Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rusesc Suhoi al Aeroflot a aterizat de urgența duminica pe aeroportul moscovit Sheremetyevo, din cauza unui incendiu la bord, a anunțat agenția ruseasca Interfax, preluata de Reuters.Televiziunea ruseasca de stat a prezentat imagini cu avionul în flacari. Sukhoi Superjet…

- Doua avioane ale fortelor aeriene rusesti in care se aflau un oficial rus din domeniul apararii si aproximativ 100 de soldati au aterizat pe aeroportul principal din Venezuela, potrivit unui jurnalist local, pe fondul intaririi relatiilor dintre Caracas si Moscova, relateaza Reuters. Raportul vine la…

- Un avion a luat foc marti la aterizare pe aeroportul Mehrabad din Teheran, dar toti cei 100 de pasageri au fost evacuati nevatamati, a anuntat seful departamentului iranian de urgenta la televiziunea de stat, informeaza Reuters.

- Agențiile de presa ruse și Reuters au anunțat ca un avion de pasageri al companiei aviatice ruse Ural Airlines (Uralskie Avialinii), cu 225 de persoane la bord, a aterizat de urgenta, luni, pe aeroportul din Baku (Azerbaidjan), in urma unor suspiciuni privind existenta unei bombe la bord, relateaza…

- Imagini filmate la Spitalul de Urgenta din Craiova arata cum se comporta unii medici in sala de operatie. Este vorba de sectia de Urologie, acolo unde scandalurile se tin lant. Unul dintre doctori a intrat in sala sterila imbracat in haine de strada. Cand seful sectiei i-a cerut sa paraseasca blocul…