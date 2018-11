Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vânatoare de tipul Su-27 s-a prabusit, marti, în Ucraina, în zona de centru-vest, în timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzându-si viata, informeaza

- Un tehnician din cadrul Fortelor aeriene belgiene, care facea mentenanta unui avion de tip F-16 a deschis în mod accidental focul si a distrus alt avion de vânatoare, care stationa pe pista. De asemenea, alt avion a fost avariat, iar doi tehnicieni au primit îngrijiri în…

- Doua avioane de vanatoare Eurofighter al Forțelor aeriene germane au interceptat vineri o aeronava de pasageri a companiei TAROM care pierduse contactul cu turnul de control, incidentul avand loc in apropiere de orașul Frankfurt, informeaza cotidianul FAZ și site-ul The Aviation Herald.Citește…

- Un avion de vanatoare suedez de tip Jas Gripen, produs de catre grupul Saab, s-a prabusit marti in sudul Suediei dupa ce s-a izbit de pasari, au anuntat autoritatile, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze inainte de impactul cu solul, relateaza...

- Un avion de vanatoare suedez de tip Jas Gripen, produs de catre grupul Saab, s-a prabusit marti in sudul Suediei dupa ce s-a izbit de pasari, au anuntat autoritatile, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze inainte de impactul cu solul, relateaza AFP. ''Este vorba de o coliziune cu o…