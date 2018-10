Luminița Solcan a ingrozit o lume intreaga in urma cu 13 ani, atunci cand ucidea, cu sange rece, un preot, in Franța. (Super oferta de angajare) A facut-o de fața cu peste 2.000 de oameni, iar unii dintre ei au imobilizat-o și au predat-o Poliției, care a sosit rapid la locul incidentului. Criminala a ajuns la Spitalul de […] The post Ultima ora! Ucigașa preotului a cerut sa fie eliberata de la Psihiatrie! appeared first on Cancan.ro .