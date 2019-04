Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul principal al ședinței de luni, de la ora 12.30, este validarea listei pentru alegerile europarlamentare, o lista care va deschisa de Rovana Plumb. Odata cu plecarea la Bruxelles a unor miniștri din...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, intr-un interviu difuzat de Romania TV, ca este intru totul de acord cu ceea ce a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre Laura Codruta Kovesi. Dancila a sustinut ca, atata timp cat asupra unei persoane, indiferent care este, planeaza anumite…

- „Sectia speciala de investigare a infractiunilor din Justitie - ati insistat foarte mult si, daca vreti, luand in continuare pozitia dumneavoastra de Opozitie, v-o inteleg. Sectia a fost infiintata prin legile de modificare a legilor Justitiei si infiintarea Sectiei a fost criticata la CCR si CCR…

- Cristina Tarcea a lansat un atac extrem de violent la adresa lui Tudorel Toader! Șefa ICCJ l-a numit mincinos pe ministrul Justiției, dar a avut puterea sa recunoasca și faptul ca OUG 7 nu este atat de rea pe cat este prezentata.”Unele discuții prealabile, inainte de ședința CSM in care s-a…

- Tudorel Toader, ministrul justitiei, era asteptat astazi la Timisoara, fiind invitat la sedinta de bilant a Curtii de Apel si a instantelor din aria sa de ... The post Ministrul justitiei a ratat o portie consistenta de rahat appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, luni, daca a discutat cu ministrul Justitiei despre ordonantele promise de acesta si care nu au fost depuse, Dragnea replicand ca el pe acest subiect nu mai discuta cu Tudorel Toader niciodata.Liviu Dragnea a precizat ca nu l-a invitat pe Tudorel…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat recent ca nu il va revoca pe procurorul general Augustin Lazar, spunand ca ministrul Tudorel Toader nu a avut o treaba mai buna de facut si a trimis din nou aceleasi documente prin care cere revocarea. In replica, ministrul Justitiei sustine ca sunt argumente mai…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat azi ca se va intalni miercuri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a analiza efectele legii recursului compensatoriu si pentru a lua o decizie in acest sens. Ea a precizat ca legea a fost initiata de guvernul Dacian Ciolos, fiind o decizie ”neinspirata”.